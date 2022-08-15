Українцям пояснили, як розрахувати вуглецевий слід від смартфона

Нас часто лякають вуглецевим слідом, який є у кожної людини, організації, заводу чи ферми. А ще він є у гаджетів, якими ми користуємося. Окремі виробники навіть скорочують комплект постачання, щоб скоротити цей слід.





Під вуглецевим слідом розуміють усі парникові гази, які прямо чи опосередковано пов’язані, наприклад, з виробництвом, використанням та утилізацією смартфона . До них входить метан і діоксид вуглецю, який і став своєрідним символом сліду.

Розрахувати вуглецевий слід дуже непросто, оскільки він залежить від багатьох факторів. Але все ж таки деякі великі виробники смартфонів досить точно враховують викиди CO₂ на всіх етапах життєвого циклу пристрою – від видобутку сировини, виробництва та доставки, до використання та утилізації. Для сучасного флагманського смартфона ця цифра становить приблизно 74 кг вуглекислого газу.

При цьому 80% цих викидів (тобто близько 59,2 кг) припадає на виробництво гаджета . Справа в тому, що в цьому показнику враховуються всі етапи, починаючи з видобутку корисних копалин. До них входять рідкісноземельні метали (вольфрам, олово, золото, літій), видобуток і подальша обробка яких пов’язана зі значними викидами парникових газів.

Ще приблизно 4% загальної кількості викидів (2,96 кг) припадає на транспортування до місця продажу. Найменшу шкоду планеті смартфон завдає якраз під час експлуатації. А ось його утилізація знову пов’язана із досить значними викидами вуглекислого газу .

Цифра для кожного окремого смартфона здається невеликою, але справа в тому, що кількість мобільних пристроїв, що продаються, зростає з кожним роком. І загалом викиди парникових газів від виробництва, транспортування та утилізації смартфонів стають серйозною екологічною проблемою.

При цьому кінцевий користувач практично не може вплинути на вуглецевий слід свого смартфона, але кілька способів знизити навантаження на природу все ж таки є. Зокрема, екологи дають такі рекомендації:

Обновляйте гаджет тільки за необхідності, а не щоразу, як виходить нова модель.

Якщо пристрій підлягає ремонту, краще полагодьте його, а не змінюйте на новий.

Коли смартфон неминуче застаріє, не поспішайте викидати його, а спробуйте дати нове життя. У цій статті ми розповідаємо, як можна використовувати старий девайс.

Також зазначимо, що скорочення комплекту постачання смартфона навряд чи помітно вплине на кількість електронного сміття та вуглецевий слід. Адже користувачі змушені купувати кабелі та зарядні пристрої самостійно, а вони, як правило, мають ще й окрему упаковку.