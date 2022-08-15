Samsung описала смартфон майбутнього

У Samsung оцінили зростання ринку складних смартфонів та назвали їх пристроями майбутнього, повідомляє видання The Korea Herald.





На прес-конференції в Нью-Йорку глава мобільного підрозділу Samsung Те Мун Ро наголосив, що його компанія орієнтована на випуск пристроїв зі складним екраном. “Складні пристрої стануть новим стандартом смартфонів”, – описав майбутнє індустрії топ-менеджер корейської корпорації.

Представник Samsung також зазначив, що компанія має намір значно збільшити кількість доладних девайсів. Згідно з прогнозом Те Мун Ро, до 2025 року телефони зі складним екраном становитимуть 50 відсотків загальної кількості поставлених на ринок корейським IT-гігантом смартфонів.

За словами журналістів, зараз корейська компанія є лідером ринку складних девайсів. Автори навели статистику Omdia, згідно з якою у 2021 році постачання складних апаратів у світі зросли на 309 відсотків. Сукупні поставки Galaxy Z Flip 3 та Z Fold 3 склали 2,6 відсотка від загальної кількості реалізованих у 2021 році смартфонів Samsung.