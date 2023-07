Nothing Phone 2 переміг флагманський iPhone у тесті продуктивності

На YouTube-каналі PhoneBuff вийшло відео з порівнянням продуктивності двох флагманських смартфонів – Nothing Phone (2) та iPhone 14 Plus.

Тест продуктивності та оперативної пам’яті передбачає запуск на смартфонах додатків та виконання різних дій за допомогою спеціальної роботизованої руки.

У тесті брали участь Nothing Phone (2) з чіпом Snapdragon 8+ Gen 1 у модифікації з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, а також iPhone 14 Plus з чіпом A15 Bionic у версії 6/128 ГБ. Під час експерименту Nothing Phone (2) показав найкращий результат, випередивши iPhone 14 Plus на кілька секунд.

Nothing Phone (2) демонстрував вищу швидкість завантаження більшості додатків, особливо вимогливих, наприклад, фоторедактора Snapseed та Microsoft Word для роботи з документами. В результаті Nothing Phone (2) завершив тест за 2 хвилини 50 секунд, тоді як iPhone 14 Plus витратив на це на 6 секунд більше.

Nothing Phone (2) було представлено 11 липня. Смартфон офіційно продається у Росії за ціною від 31 тис. гривень.