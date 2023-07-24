Sony має намір суттєво знизити вартість PlayStation 5

Компанія Sony збирається знизити ціну на свою консоль PlayStation 5 у США та кількох європейських країнах. Про це на порталі Dealabs написав авторитетний інсайдер billbil-kun.

Згідно з джерелом, PlayStation 5 пропонуватиметься у Великій Британії PS5 за £405 замість колишніх £480. Таким чином, знижка становитиме £75. У США ціна консолі знизиться з $500 до $450, а у Німеччині вартість PS5 буде переглянута з €550 до €475.

При цьому ціна зміниться тільки у стандартної версії PlayStation 5 з дисководом, тоді як модель Digital Edition збереже колишній цінник.

Sony вже підвищила ціну на PlayStation 5 у Великій Британії та Європі у зв’язку зі збільшенням податків і тарифів. Тепер консоль буде продаватися дешевше, ніж на релізі в листопаді 2020 року. Зниження ціни діятиме як на офіційному сайті PlayStation, так і в партнерських роздрібних мережах, включаючи Amazon , Target та GAME.

Чи пов’язано це з презентацією оновленої версії PlayStation 5, яку, за чутками представлять у серпні, невідомо.