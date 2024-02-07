Xiaomi назвала дату глобальної презентації Xiaomi 14

Через кілька місяців після анонсу в Китаї, компанія Xiaomi нарешті розкрила дату виходу флагманів серії Xiaomi 14 на міжнародному ринку. Захід із запуску відбудеться вже 25 лютого.

Оприлюднення дати глобального запуску викликало хвилювання серед ентузіастів та інсайдерів, особливо з огляду на потенційний запуск Xiaomi 14 Ultra. Це припущення виникає через плакат, на якому чітко виділяється блок камери пристрою.

Цілком імовірно, що Xiaomi піде ва-банк і анонсує Xiaomi 14 Ultra разом із Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Також інсайдери стверджують, що бренд представить планшети серії Xiaomi Pad 7 на цьому івенті.

Варто зазначити, що Xiaomi 14 Ultra вже засвітився в Geekbench і базі IMEI, тому девайс цілком готовий до релізу.