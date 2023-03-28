У продаж надійшов ліхтарик, який світить на 2 кілометри

Американська компанія Imalent випустила рекордсмена від світу портативних ліхтарів — SR32 може похвалитися світловим потоком 120 000 люмен, його промінь здатний світити на цілих 2080 метрів. Вийшов ліхтар досить важким — майже 2 кілограми, тож для зручності до верхньої частини корпусу виробник приробив ручку.

Потужний потік світла забезпечують 32 світлодіоди CREE XHP50.3 Hi, щоб усі їх заживити, знадобилася батарея вражаючої ємності 32 000 мАг. З такою без швидкої зарядки не обійтися, так що в комплект поставки входить зарядний пристрій Power Delivery потужністю 100 Вт, який може зарядити ліхтарик на повну приблизно за 90 хвилин.

Безперечно, постійно світити на максимум зовсім не обов’язково, передбачено 6 рівнів потужності. Серед основних: режим місячного світла – 2 люмени, середній рівень потужності – 4500 люмен, високий рівень – 50 000 люмен і максимальний турборежим – 120 000 люмен. Також є режим тактичного стробоскопа, він знадобиться, наприклад, для аварійної сигналізації.

Кому взагалі може стати в нагоді подібний монстр? Imalent SR32 напевно оцінять правоохоронні органи та пошуково-рятувальні служби, шукати людей із подібним портативним ліхтарем буде зручно. Хоча купити SR32 можуть і звичайні любителі активного відпочинку. Новинка доступна на офіційному сайті бренду, проте цінник кусачий – $679.99 .