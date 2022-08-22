Стало відомо, що компанія Apple покаже нам 7 вересня

За даними інформатора, на презентації у вересні Apple покаже в цілому сім нових пристроїв, включаючи нові iPhone і iPad. Для всіх виявилося великою несподіванкою, що в низку новинок Еван Блас включив і модель iPhone 14 mini , пише Gizmochina.





Список очікуваних гаджетів

iPhone 14 міні;

iPhone 14;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPad 10.2 (10-го покоління);

iPad Pro 12.9 (6-го покоління);

iPad Pro 11 (4-го покоління).

Новина про iPhone 14 mini дивує, оскільки попередні витоки та чутки вказували на те, що Apple відмовиться від компактного «малюка» на користь iPhone 14 Max (або iPhone 14 Plus) через відносно низькі продажі попередника моделі — iPhone 13 mini — порівняно з айфонами, що мають великий екран, такі як iPhone 13 або iPhone 13 Pro Max.

Поки не можна сказати точно, наскільки правдивою є інформація інсайдера, але вже скоро ми зможемо це перевірити.

Що стосується планшетів, то 12,9-дюймова і 11-дюймова моделі iPad Pro 2022 повинні бути оснащені новітнім процесором M2 Apple Silicon, а також ультрасучасними міні-світлодіодними дисплеями. Тим часом iPad початкового рівня 10-го покоління, як очікується, отримає редизайн і втратить кнопку «Додому».