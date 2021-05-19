Українцям розповіли про найстрашнішу загрозу

У сучасному світі витік біометрії – це “найстрашніше, що може статися”, заявив головний розробник компанії Slaxico Ян Кошманюк.





У інтерв’ю GSMinfo эксперт розповів про те, якщо людина довірила екосистемі свої біометричні дані, а ця система не виправдала її довіри, то в українця в цифровому майбутньому “зламане життя”.

Кошманюк розповів, що біометричні дані українців поміняти неможливо.

Фахівець відзначив, що загроза витоку занадто небезпечна. Тому потрібно приділяти більше уваги питанням безпеки.

Чим більш поширеною стає біометрія в Україні, тим більший попит на неї проявляють шахраї.

Зокрема, злочинці можуть спробувати заволодіти зразком голосу, фотографією або відбитками пальців.

Українцям порадили, щоб уникнути крадіжки біометричних даних, не слід вести довгих переговорів з невідомими по телефону. При використанні важливих додатків, наприклад, банківських, необхідно використовувати двухфакторну верифікацію.