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Ілон Маск пересадив волосся і тепер ходить із пишною шевелюрою

06.12.2021
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Прямо зараз у мережі активно обговорюють зовнішність Ілона Маска. Найбагатша людина планети, яка завжди мала «звичайну» зачіску, мабуть, вирішила спробувати щось нове: тепер на голові у нього густа шевелюра, і начисто поголені боки. Вийшло схоже на “британку” – зачіску, популярну в другій половині минулого століття.


Ці фото зроблені 1 грудня в аеропорту Майамі репортерами DailyMail :

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І понеслося — на Reddit та у Твіттері посипалися жарти на тему нової стрижки:

Багато користувачів відзначили, що тепер Ілон нагадує Зорга – головного лиходія з фільму «П’ятий елемент», якого виконав Гері Олдмен, а інші знайшли схожість із персонажами серіалу «Гострі картузи».

Деякі редитори припустили, що у Маска настала криза середнього віку, яку мільярдер намагається компенсувати змінами у зовнішності.

Журналісти з DailyMail вважають, що Маск зробив собі пересадку волосся, оскільки ще в молодості інженер почав лисіти, що підтверджують архівні фотографії, що гуляють по мережі. Користувачі, зрозуміло, теж не пропустили можливість пожартувати з цього моменту.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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