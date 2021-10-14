Hardnews

Названо кращий смартфон за думкою покупців

14.10.2021
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Samsung Galaxy M62

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг смартфонів, які відсортовані не за потужністю, а за оцінкою, яку їм виставили користувачі.


Перше місце зайняв Samsung Galaxy Note20 5G, друге дісталося Oppo K9 5G, а бронзу взяв Huawei Mate 30 5G. Варто зауважити, що два з трьох лідерів рейтингу були представлені аж ніяк не в цьому році.

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Також до рейтингу увійшли Meizu 18 Pro, його молодший брат Meizu 18, екс-флагман Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, а також Huawei P40 Pro +, vivo S10 Pro і vivo X60 Pro +.

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14.10.2021
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