Названо кращий смартфон за думкою покупців

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг смартфонів, які відсортовані не за потужністю, а за оцінкою, яку їм виставили користувачі.





Перше місце зайняв Samsung Galaxy Note20 5G, друге дісталося Oppo K9 5G, а бронзу взяв Huawei Mate 30 5G. Варто зауважити, що два з трьох лідерів рейтингу були представлені аж ніяк не в цьому році.

Також до рейтингу увійшли Meizu 18 Pro, його молодший брат Meizu 18, екс-флагман Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, а також Huawei P40 Pro +, vivo S10 Pro і vivo X60 Pro +.