Найкращі безкоштовні VPN-сервіси для України: рейтинг 2022 року

VPN – це скорочення від “Virtual Private Network” і якщо по простому, то це віртуальна мережа, яка створює захищене й анонімне з’єднання між вами та Інтернетом. VPN багато хто встановлює, щоб отримати доступ до певних інтернет-ресурсів, які з якихось причин не доступні в Україні. Наприклад, коли у свій час відбулося блокування російських соціальних мереж та сайтів, дехто продовжував ними користуватися, але з допомогою VPN. Та насправді, ця програма дозволяє не лише обходити блокування, а й має інші корисні функції.





Які переваги має VPN?

Перш ніж перейти до переліку найкращих, а головне безкоштовних VPN-сервісів, коротко слів про те, які взагалі переваги має цей ресурс і чому його варто завантажити на телефон або комп’ютер.

Повна конфіденційність. VPN приховує історію пошуків від вашого провайдера. Змінює країну вашого місцезнаходження та ваш IP. Захищає ваші дані, якщо ви хочете користуватися громадським вай-фаєм та вирішили провести інтернет-оплату. Збільшує швидкість інтернету. Деколи інтернет-провайдери “штучно” зменшують швидкість передачі даних, щоб клієнти обирали дорожчі тарифи. З VPN цього можна уникнути, адже ваш провайдер банально не бачить статистику вашого трафіку, тобто чи багато ви користуєтесь Інтернетом чи ні, і чи доречним для вас був би дорожчий тариф. Інколи VPN дозволяє заощадити. Це не надто поширено, але іноді буває таке, що одні й ті ж сервіси електронної комерції пропонують різні ціни користувачам з різних країн.

Ну і звісно ж, VPN відкриває перед вами більше можливостей в мережі, адже дозволяє обійти різноманітні блокування та обмеження.

П’ять найкращих VPN сервісів для українців

Callypso VPN

Це відносно новий сервіс, який можна завантажити в офіційному Google Play. Розробники позиціюють його як один з найшвидших, безпечних та цілком конфіденційних. Це дійсно так. Даний VPN вже отримав чимало позитивних відгуків від користувачів. Серед фішок: гарантія захисту особистих даних, швидка робота та безкоштовний доступ до всіх ресурсів.

CyberGhost

Дуже популярний сервер, який не є безкоштовним, але користувачі мають змогу протягом 24 годин спробувати його безкоштовно. Також, якщо через 45 днів ви вирішите відмовитися від цього додатку, то розробники повернуть вам гроші. Доволі щедра пропозиція, якою багато хто користується. Загалом цей VPN цілком достойний, дозволяє підключатися одночасно до 7 пристроїв та не реєструє дані користувачів.

Psiphon

Це канадський сервіс, який автоматично вибирає вам країну при підключенні. Також її можна вибрати самостійно, в переліку близько 30 варіантів. Сервіс гарно приховує трафік користувача і його дані. Але в безкоштовній версії не надто хороша швидкість (до 2 Мбіт/c.)

TurboVPN

Цей сервіс має вбудований браузер, та працює з необмеженим трафіком. Він доступний на всіх платформах. Серед мінусів: багато реклами та неможливість вибрати регіон. Але для безкоштовних сервісів — це нормальне явище.

Tomato VPN

Дуже простий у користуванні та ефективний VPN, який шифрує ваші дані, переводить загальнодоступну WI-FI мережу в приватну, обходить географічні блокування тощо. Серед мінусів — в безкоштовній версії ви можете вибрати лише країну Франція. Серед плюсів — це дуже швидкий сервіс.