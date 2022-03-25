Статті

Як використовувати старий смартфон як відеореєстратор

25.03.2022
1 хвилина на прочитання
смартфон реєстратор

Відеореєстратор – обов’язковий атрибут автомобіліста. Але що це, якщо не просто камера підключена до мережі автомобіля? Тому, якщо у вас є старий смартфон із камерою, можна не купувати відеореєстратор.


Якщо ви використовуєте смартфон замість реєстратора, ви можете налаштувати його автоматичне підключення до будь-якої з ваших точок доступу Wi-Fi для резервного копіювання записів у хмару. Крім того, якщо потрібно переглянути зняте відео, то все, що потрібно просто зняти його з кріплення.

Новини по темі

Але пам’ятайте, що смартфон в автомобілі дуже привабливо виглядає для зловмисників, особливо якщо залишити його на виду.

Що потрібно враховувати при налаштуванні старого смартфона як відеореєстратора?

  • Якість камери. Сенс відеореєстратора в тому, щоб у вас був чіткий запис вулиць, якими ви їдете. Якщо у вашого смартфона погана якість зйомки (роздільна здатність менше 1080p Full HD ) і він погано адаптується до умов освітлення, що часто змінюються, то він не підійде. Важливим є також кут огляду камери.
  • Пам’ятайте: якщо ви використовуєте його як відеореєстратор, він піддаватиметься впливу різних температур – від сильної спеки до холоду. Це може вплинути на термін служби, оскільки смартфони зазвичай не призначені для використання при екстремальних температурах.
  • Обсяг пам’яті. Більшість старих моделей поставляється з невеликим об’ємом на накопичувачі – якщо у вас лише 32 або 64 Гбайт без можливості розширення, це потрібно враховувати та почистити пам’ять. Якщо можливо, встановіть картку microSD .
  • Кріплення на лобовому склі, як правило, підходить найкраще – так у камери краще огляд.
  • Джерело живлення. Старі смартфони зазвичай швидко розряджаються, а запис відео споживає багато енергії. Тому потрібний кабель та адаптер для заряджання.

Програми для відеореєстратора

Щоб налаштувати старий смартфон як відеореєстратор, знадобиться спеціальний додаток. І для Android , і для iOS можна вибрати потрібне. Приклади: CamOnRoad, Метеор , RoadAR, ComradeDVR та інші.

CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор
CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор
Завантажити QR-Code
CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор
Developer: BCI ENGINEERING
Price: Free
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot
  • CamOnRoad - видеорегистратор и радар-детектор Screenshot

Які функції там мають бути:

  • можливість вибору роздільної здатності відео,
  • GPS-відстеження розташування,
  • автоматичний та фоновий запис,
  • регулювання тривалості відео,
  • автоматичний перезапис.

Налаштування, які не обов’язкові, але не завадять:

  • автоматичне виявлення зіткнень,
  • ручні налаштування експозиції та балансу білого,
  • автозавантаження в хмару,
  • аудіозапис,
  • виклик екстрених служб,
  • GPS спідометр.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
25.03.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Як заощадити на покупці смартфона: підбираємо оптимальні характеристики та не переплачуємо

25.03.2022
windows 11

Як знайти віруси на ПК з вбудованою в Windows утилітою MRT

25.03.2022
телеграм

Три правила для комфортного використання Телеграм

24.03.2022

Нічого не залишиться: як видалити все з комп’ютера без можливості відновлення

24.03.2022
Back to top button