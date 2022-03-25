Як використовувати старий смартфон як відеореєстратор
Відеореєстратор – обов’язковий атрибут автомобіліста. Але що це, якщо не просто камера підключена до мережі автомобіля? Тому, якщо у вас є старий смартфон із камерою, можна не купувати відеореєстратор.
Якщо ви використовуєте смартфон замість реєстратора, ви можете налаштувати його автоматичне підключення до будь-якої з ваших точок доступу Wi-Fi для резервного копіювання записів у хмару. Крім того, якщо потрібно переглянути зняте відео, то все, що потрібно просто зняти його з кріплення.
Але пам’ятайте, що смартфон в автомобілі дуже привабливо виглядає для зловмисників, особливо якщо залишити його на виду.
Що потрібно враховувати при налаштуванні старого смартфона як відеореєстратора?
- Якість камери. Сенс відеореєстратора в тому, щоб у вас був чіткий запис вулиць, якими ви їдете. Якщо у вашого смартфона погана якість зйомки (роздільна здатність менше 1080p Full HD ) і він погано адаптується до умов освітлення, що часто змінюються, то він не підійде. Важливим є також кут огляду камери.
- Пам’ятайте: якщо ви використовуєте його як відеореєстратор, він піддаватиметься впливу різних температур – від сильної спеки до холоду. Це може вплинути на термін служби, оскільки смартфони зазвичай не призначені для використання при екстремальних температурах.
- Обсяг пам’яті. Більшість старих моделей поставляється з невеликим об’ємом на накопичувачі – якщо у вас лише 32 або 64 Гбайт без можливості розширення, це потрібно враховувати та почистити пам’ять. Якщо можливо, встановіть картку microSD .
- Кріплення на лобовому склі, як правило, підходить найкраще – так у камери краще огляд.
- Джерело живлення. Старі смартфони зазвичай швидко розряджаються, а запис відео споживає багато енергії. Тому потрібний кабель та адаптер для заряджання.
Програми для відеореєстратора
Щоб налаштувати старий смартфон як відеореєстратор, знадобиться спеціальний додаток. І для Android , і для iOS можна вибрати потрібне. Приклади: CamOnRoad, Метеор , RoadAR, ComradeDVR та інші.
Які функції там мають бути:
- можливість вибору роздільної здатності відео,
- GPS-відстеження розташування,
- автоматичний та фоновий запис,
- регулювання тривалості відео,
- автоматичний перезапис.
Налаштування, які не обов’язкові, але не завадять:
- автоматичне виявлення зіткнень,
- ручні налаштування експозиції та балансу білого,
- автозавантаження в хмару,
- аудіозапис,
- виклик екстрених служб,
- GPS спідометр.