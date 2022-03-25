Як використовувати старий смартфон як відеореєстратор

Відеореєстратор – обов’язковий атрибут автомобіліста. Але що це, якщо не просто камера підключена до мережі автомобіля? Тому, якщо у вас є старий смартфон із камерою, можна не купувати відеореєстратор.





Якщо ви використовуєте смартфон замість реєстратора, ви можете налаштувати його автоматичне підключення до будь-якої з ваших точок доступу Wi-Fi для резервного копіювання записів у хмару. Крім того, якщо потрібно переглянути зняте відео, то все, що потрібно просто зняти його з кріплення.

Але пам’ятайте, що смартфон в автомобілі дуже привабливо виглядає для зловмисників, особливо якщо залишити його на виду.

Що потрібно враховувати при налаштуванні старого смартфона як відеореєстратора?

Якість камери. Сенс відеореєстратора в тому, щоб у вас був чіткий запис вулиць, якими ви їдете. Якщо у вашого смартфона погана якість зйомки (роздільна здатність менше 1080p Full HD ) і він погано адаптується до умов освітлення, що часто змінюються, то він не підійде. Важливим є також кут огляду камери.

Пам’ятайте: якщо ви використовуєте його як відеореєстратор, він піддаватиметься впливу різних температур – від сильної спеки до холоду. Це може вплинути на термін служби, оскільки смартфони зазвичай не призначені для використання при екстремальних температурах.

Обсяг пам’яті. Більшість старих моделей поставляється з невеликим об’ємом на накопичувачі – якщо у вас лише 32 або 64 Гбайт без можливості розширення, це потрібно враховувати та почистити пам’ять. Якщо можливо, встановіть картку microSD .

Кріплення на лобовому склі, як правило, підходить найкраще – так у камери краще огляд.

Джерело живлення. Старі смартфони зазвичай швидко розряджаються, а запис відео споживає багато енергії. Тому потрібний кабель та адаптер для заряджання.

Програми для відеореєстратора

Щоб налаштувати старий смартфон як відеореєстратор, знадобиться спеціальний додаток. І для Android , і для iOS можна вибрати потрібне. Приклади: CamOnRoad, Метеор , RoadAR, ComradeDVR та інші.

Які функції там мають бути:

можливість вибору роздільної здатності відео,

GPS-відстеження розташування,

автоматичний та фоновий запис,

регулювання тривалості відео,

автоматичний перезапис.

Налаштування, які не обов’язкові, але не завадять:

автоматичне виявлення зіткнень,

ручні налаштування експозиції та балансу білого,

автозавантаження в хмару,

аудіозапис,

виклик екстрених служб,

GPS спідометр.

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