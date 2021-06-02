Якими будуть мережі 6G: майбутнє мобільного зв’язку

Поки в світі намагаються впровадити мережі п’ятого покоління, деякі експерти і аналітики говорять про майбутній розвиток 6G. Новий стандарт зв’язку дозволить об’єднати всі побутові і виробничі пристрої. Більш того, людство зможе використовувати новий формат телебачення і віртуальну реальність. Також шосте покоління зв’язку вплине на роботу супутникового інтернету.





Поки тільки 5G

Звичайно, не варто забувати, що зараз навіть п’яте покоління зв’язку працює тільки в деяких країнах. Тому говорити про впровадження 6G можна лише на перспективу. В цілому цей формат повинен стати прямим спадкоємцем п’ятого покоління мобільного зв’язку. При цьому він буде мати більшу пропускну здатність і швидкість. Для звичайного користувача зміни будуть незначними, але мова йде про такі глобальні сфери, як промисловість, космонавтика і повна інтеграція високошвидкісного інтернету в усі інші сфери діяльності людини.

До речі, шосте покоління зв’язку вже почали розробляти в Піднебесній. Китайці одними з перших запровадили в своїй країні стандарт 5G, тому швидко зорієнтувалися і приступили до роботи з таким форматом.

На замітку!

Експерти вважають, що впровадження 6G дозволить перевести кабельне та навіть цифрове телебачення в новий формат мобільного зв’язку. Користувачі будуть дивитися всі канали в потоковому форматі через високошвидкісний мобільний інтернет.

Крім того, можна буде забути про кабельний інтернет, який навіть при повному впровадженні 5G стане неактуальним. Звичайно, зараз вартість мобільного інтернету залишається занадто високою, але це лише питання часу і розвитку технологій.

Не варто забувати, що колись 2G і 3G вважалися дуже дорогими мережами. Сьогодні їх практично ніхто не використовує навіть безкоштовно. Швидкості 2G просто не вистачає на завантаження сторінок сайтів або оновлення програм.

Спільні мережі

Сьогодні мобільні мережі використовуються повсюдно в різних сферах життєдіяльності людини. З приходом 6G можна сміливо говорити про те, що в одній глобальній мережі виявиться весь наземний і повітряний транспорт, побутова техніка і навіть космічні апарати.

Подібні технології дозволять оптимізувати всі системи для ефективної роботи. Крім того, такі системи як Wi-Fi можуть просто зникнути через непотрібність. Звичайно, зараз ми говоримо не про завтрашній день, а про дещо далеке майбутнє. Навряд чи варто сподіватися, що шосте покоління зв’язку стане доступним раніше 2030 року.

До цього часу технології повинні будуть зробити крок вперед, а виробники підготують базу для створення повноцінної мережі шостого покоління.