Як перевірити, скільки залишилося жити вашому жорстокому диску

Коли ламається жорсткий диск, користувач з подивом дізнається, що відновлення даних може обійтися у багато разів дорожче, ніж вартість нового HDD. На щастя, накопичувачі не завжди «вмирають» раптово, часто наростаючі проблеми легко передбачити за допомогою вшитої в накопичувач самодіагностики (SMART) і відповідних утиліт. Розповідаємо докладніше.





Чому ламається жорсткий диск

Якщо розберете старий вінчестер, то побачите конструкцію, що віддалено нагадує програвач вінілових дисків. Точно так само, як дряпається пластинка, пошкоджуються і «млинці» накопичувача на жорстких магнітних дисках. Проблема № 1: всередині HDD є рухомі частини, що зазнають фізичного зносу. У рухливих елементів ресурс обмежений, але він стає ще менше при сильних вібраціях, трясці, подіннях.

Інші загрози «здоров’ю» HDD:

перепади напруги, інші проблеми електроживлення;

перегрів;

волога.

Раптовий вихід з ладу контролера живлення і електродвигуна через коротке замикання передбачити неможливо, але у користувача є можливість стежити за температурою і рядом інших робочих параметрів, своєчасно дізнаватися про появу битих секторів ( «бед блоки»)

Bad Blocks (биті сектора) бувають програмними і апаратними. Програмні, «логічні», виникають внаслідок некоректної роботи ПЗ. Апаратні, «фізичні» – через механічне пошкодження поверхні пластин. Перші легко виправити програмно, другі можна тільки «замаскувати».

Якщо на вінчестері вже з’явилися апаратні биті сектора, він може в будь-який момент «посипатися», тобто покритися бед блоками і остаточно вийти з ладу. Однак цей момент можна відстрочити, змусивши комп’ютер використовувати не пошкоджені сектора, а резервні.

Як перевірити стан накопичувача

Багато що може розповісти прошита в вінчестері система самодіагностики SMART. Однак для трактування результатів потрібні деякі навички.

Популярні утиліти для моніторингу стану НЖМД в реальному часі:

CrystalDiskInfo – безкоштовна, русифікована, є підказки для недосвідчених користувачів, моніторинг стану приводу в фоновому режимі з повідомленнями в разі виникнення проблем;

Victoria – безкоштовна, русифікована, діагностика накопичувача в реальному часі, замінює биті сектора на резервні, працює під Windows і MS DOS (з завантажувальної флешки або CD / DVD);

Hard Disk Sentinel – є російський інтерфейс, один із кращих інструментів для початківців і «просунутих» користувачів, стежить за температурою, «здоров’ям» і продуктивністю обладнання, попереджає про виникнення проблем;

HDDlife – в цілому, утиліта аналогічна Hard Disk Sentinel, працює з HDD і твердотільними накопичувачами SSD, є портативна версія, яка не потребує інсталяції.

Що робити, якщо диск майже «мертвий»

Якщо SMART і діагностичні утиліти показують, що носій знаходиться в «передсмертному» стані, це не означає, що жорсткий диск вийде з ладу прямо зараз. HDD може пропрацювати ще пару років … або пару днів. Головне, зробіть резервні копії (в «хмарі», на зовнішньому носії) даних, які боїтеся втратити.

Невелика кількість даних легко скопіювати в провіднику або файловому менеджері. Для бекапа всього вмісту HDD зручніше використовувати сторонні утиліти. Наприклад, EaseUS Todo Backup Free (Windows) або Carbon Copy Cloner (Mac).