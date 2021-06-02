Названо кращі програми-спідометри для Android та iOS в 2021 році

Під час бігу, їзди на велосипеді і автомобілі обов’язково потрібно стежити за швидкістю. Завантажте додаток спідометр на свій смартфон, і ви завжди будете знати, наскільки швидко або повільно рухаєтеся.





Не тільки проста цікавість змушує нас поглядати на спідометр. Якщо мова йде про спорт, швидкість переміщення може багато що сказати про нашу фізичну форму. Також інформація про швидкість дозволяє прикинути, чи вийде дістатися до потрібного місця вчасно.

Автомобілістам найпростіше: у них на панелі приладів спідометр вже є. Його свідчення допомагають дотримуватися безпечного стилю їзди. Але він відображає тільки поточну швидкість, а щоб отримати більше даних (наприклад, дізнатися середню швидкість за поїздку, швидкість на різних ділянках шляху) можна встановити на телефон мобільний спідометр.

Додаток-спідометр – це зручний інструмент для велосипедистів, любителів кінного спорту, лижників і ін.

Ми зібрали для вас кращі програми для вимірювання швидкості для Android і iOS.

Мобільні спідометри використовують GPS-дані з вашого смартфона і підключення до інтернету. Перед їх запуском необхідно активувати мобільну передачу даних і функцію геолокації. Акумулятор при цьому буде розряджатися швидше.

GOOGLE КАРТИ

Якщо ваш смартфон працює на Android, вам не доведеться завантажувати Google Карти – цей додаток у вас вже є. Це найпопулярніший мобільний навігатор, у нього понад два мільярди користувачів, в їх числі і власники смартфонів Apple.

Щоб запустити функцію вичислення швидкості, необхідно задати маршрут: вибрати стартову точку і пункт призначення. Додаток вимальовує шлях на карті і в міру вашого пересування буде відображати швидкість. Якщо на шляху зустрічаються обмеження, ви отримаєте відповідне повідомлення.

Варто визнати, що як спідометр додаток Google Карти не володіє багатим функціоналом. Тут немає аналогового спідометра, режиму HUD та інших функцій, які зустрічаються в інших додатках. Але якщо ви просто хочете без зайвих проблем дізнатися свою швидкість за допомогою смартфона, нічого простіше годі й шукати.

GPS SPEEDOMETER

Незважаючи на лаконічну назву, ця утиліта містить багато корисних інструментів, включаючи висотомір і шумомір. Шумомір вимірює рівень шуму навколишнього середовища в децибелах за допомогою мікрофона вашого смартфона, а висотомір визначає висоту на основі даних GPS.

У додатку є два спідометри – аналоговий і цифровий, а також карта, де відображається місце розташування вашого автомобіля. GPS Speedometer підходить для поїздок на авто і на поїзді: максимальна швидкість, яку додаток може обчислити – 800 км / г. Він стане в нагоді і у тих випадках, коли вам буде цікаво дізнатися відстань до автомобіля попереду, середню швидкість за поїздку і пройдену відстань.

У режимі HUD інформація з програми проектується на лобове скло авто. Функція зручна тим, що вам не доведеться щохвилини відволікатися на дисплей телефону. Але вона більше підходить для темної пори доби, оскільки вдень розібрати на склі інформацію практично неможливо.

Преміум версія не містить реклами і пропонує додаткові функції – моніторинг швидкісних обмежень і вибір маршруту.

SMART GPS SPEEDOMETER

Це один з найбільш багатофункціональних спідометрів для мобільного телефону. З його допомогою можна виміряти багато параметрів: поточну швидкість, максимальну за всю поїздку, середню, пройдену відстань, час у русі і загальний час поїздки.

Режими два – велосипедний та авто. У першому швидкість визначається до 100 км / г, у другому – до 300 км / г.

Додатково додаток підкаже ціни на паливо на найближчих заправках, місцезнаходження автосалонів, стоянок таксі, парковок, ремонтних майстерень, автомийок та іншу корисну інформацію. Але щоб все це побачити, доведеться придбати повну версію.

WAZE

Waze від Google – ще один популярний навігаційний інструмент. Його використовують і для пошуку оптимального маршруту, і в якості мобільного спідометра.

Головна відмінність Waze від Google Карт в тому, що тут необов’язково прокладати маршрут з точки А в точку Б – ваша швидкість завжди відображається в нижньому лівому кутку екрана.

Якщо під час запуску програми ви не бачите спідометр, його потрібно включити вручну. Натисніть кнопку «Пошук» в нижньому лівому кутку, потім значок «Налаштування» в верхньому лівому. У розділі «Налаштування водіння» виберіть «Спідометр» – «Показати на карті». Там само можна встановити обмеження швидкості, якщо воно необхідне.

SPEEDOMETER

Простий, але дуже корисний додаток Speedometer дасть вам інформацію про поточну, середню і максимальну швидкості під час руху. Якщо необхідно дотримуватися ліміту, задайте в налаштуваннях відповідне значення. Кожен раз, як ваша швидкість буде перевищувати встановлену межу, додаток буде надсилати повідомлення.

Натисніть в будь-якому місці екрану, і запуститься HUD-навігація – вміст програми відобразиться на лобовому склі автомобіля. У цьому режимі працює управління жестами. Щоб змінити колір спідометра, змахніть вліво або вправо. Рухами вгору або вниз регулюється яскравість екрану.

SPEEDOMETER PRO

Понад п’ять мільйонів завантажень в Google Play і оцінка 4,1 – показники заслуженої популярності. Додаток відображає дані стосовно швидкості та пройденої відстані.

Перед тим, як вирушати в дорогу, натисніть кнопку «Почати поїздку». Розпочнеться підрахунок часу, відстані та швидкості. Дані про всі вимірах доступні у вкладці «Історія».

Є в Speedometer PRO дві функції просунутого рівня – HUD-навігація і віджет, який відображає інформацію про швидкість поверх інших вікон і не заважає користуватися іншими додатками.

ZPEED

Якщо на вашому смартфоні Google Карт немає, а витрачати пам’ять на додаткову програму ви не хочете, спробуйте Zpeed. На відміну від наведених вище варіантів це сайт, а не додаток.

У нього простий інтерфейс і непоганий функціонал: можна вибрати зручну одиницю виміру швидкості – метр в секунду, миля на годину або кілометр на годину.

Сайт доступний в будь-якому браузері. Обов’язково дайте йому дозвіл на використання геоданих, інакше він не буде бачити, рухаєтеся ви чи стоїте на місці.

Ми показали вам кращі спідометри для Android і iOS. Не рекомендуємо замінювати ними автомобільний спідометр: все-таки це не спеціалізовані пристрої, а мобільні додатки, і їх точність сильно залежить від стабільності та якості GPS.