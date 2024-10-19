Вчені протестували швидкість скачування у мережі 6G

Учені випробували бездротовий зв’язок на швидкості, яка більш ніж у 9 тисяч разів перевищує середню швидкість передачі даних у мережах 5G. Під час випробувань швидкість сягала 938 Гбіт/с. Для прикладу, на такій швидкості за секунду можна завантажити близько 117 ГБ даних. Так, гра Black Myth: Wukong завантажилася б трохи більше ніж за секунду.

Досягти такої швидкості вдалося завдяки використанню двох діапазонів частот – на 100 ГГц і 130-175 ГГц. Стабільність сигналу забезпечував кварцовий генератор на кшталт того, що використовується для підтримки тактової частоти процесора в комп’ютерах.

«Нова система дає змогу передавати величезні обсяги даних на безпрецедентних швидкостях, що матиме вирішальне значення для майбутнього бездротового зв’язку», – зазначили вчені з Університетського коледжу Лондона. Щоправда, поки що навіть приблизно не називаються терміни комерційного впровадження такого зв’язку.