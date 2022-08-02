Розсекречено характеристики Xiaomi 12T та 12T Pro

Нові смартфони Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition та Xiaomi 12S Ultra ніколи не вийдуть за межами Китаю – це підтвердив сам виробник. Однак ми очікуємо, що на глобальному ринку будуть доступні (в тому числі) нові Xiaomi 12T та 12T Pro, які мають все менше секретів, хоча офіційно ще не дебютували.





Характеристики Xiaomi 12T розкрито до прем’єри

Згідно з інформацією, наданою сайтом xiaomiui, ця модель має кодове позначення Plato і буде оснащено процесором MediaTek Dimensity 8100 Ultra (5 нм, 2.85 ГГц). Для довідки Xiaomi Mi 11T мав на борту чіп Dimensity 1200 Ultra (6 нм, 3 ГГц).

Наступна новинка отримає дисплей з досить незвичною роздільною здатністю 2712×1220 пікселів і вбудованим сканером відбитків пальців, що передбачає використання в цій моделі OLED-матриці.

Xiaomi 12T буде оснащений основною камерою з роздільною здатністю 108 МП, це сенсор Samsung ISOCELL HM6, який вже можна зустріти в realme 9. Поруч стоїть 8-мегапіксельна камера (Samsung S5K4H7) із надширококутним об’єктивом та 2-мегапіксельна для макрозйомки. Спереду очікуємо 20-мегапіксельну (Sony IM596) камеру для селфі та відеодзвінків.

Модель буде доступна у версіях з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, а також зі 128 ГБ та 256 ГБ вбудованої внутрішньої пам’яті UFS 3.1. Однак невідомо, чи буде у пристрої місце для картки microSD.

Також відомі специфікації Xiaomi 12T Pro

Разом з Xiaomi 12T дебютує Xiaomi 12T Pro, характеристики якого також розкрито. За попередніми даними, модель з позначкою «Pro» буде оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, екраном із частотою оновлення зображення 120 Гц, основною камерою з роздільною здатністю 200 МП та оптичною стабілізацією зображення, а також акумулятором на 5000 мАч з підтримкою провідної 120 Вт.

Xiaomi 12T Pro (кодова назва Diting) також буде доступний у версіях з 8 ГБ ОЗП та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті. За словами xiaomiui, прем’єру обох пристроїв варто очікувати у вересні 2022 року.