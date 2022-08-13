AMOLED-дисплеї у смартфонах: плюси та мінуси

Ще кілька років тому сама наявність AMOLED-екрана в смартфоні говорила про його приналежність до флагманських або, як мінімум, навколофлагманських гаджетів. Але з розвитком та здешевленням технологій цей тип дисплеїв став використовуватися все ширше, і в наш час легко можна знайти недорогі пристрої з AMOLED.





Чому виробники все активніше використовують AMOLED-матриці? У чому їх переваги та недоліки? Та й що взагалі ховається під словом AMOLED? Розбираємось із цим у нашій статті.

Що таке AMOLED-матриця

Для початку, давайте визначимося з тим, що (коли йдеться про смартфони) під словами AMOLED, Super AMOLED, P-OLED і всякими іншими OLED розуміється одна і та ж технологія з незначними відмінностями одна від одної. У всіх випадках такі матриці використовують органічні світлодіоди, які, на відміну від IPS та інших видів LCD-панелей, не вимагають підсвічування – кожен піксель такого екрану здатний самостійно випромінювати світло під час проходження через нього електричного струму. І саме в цій особливості AMOLED криються всі переваги та недоліки такого типу матриць.

Переваги AMOLED-дисплеїв

Глибокий чорний колір та відмінна контрастність . Ми вже писали, що пікселі в AMOLED-екранах можуть самі світитись при проходженні через них струму. Відповідно, і чорний колір у таких матриць це повністю вимкнений піксель. А що може бути чорнішим за піксель, що зовсім не випромінює світло? IPS-панелі просто не можуть досягти такого глибокого чорного кольору, як AMOLED, оскільки вони постійно світяться — навіть при демонстрації чорного відтінку.

. Ми вже писали, що пікселі в AMOLED-екранах можуть самі світитись при проходженні через них струму. Відповідно, і чорний колір у таких матриць це повністю вимкнений піксель. А що може бути чорнішим за піксель, що зовсім не випромінює світло? IPS-панелі просто не можуть досягти такого глибокого чорного кольору, як AMOLED, оскільки вони постійно світяться — навіть при демонстрації чорного відтінку. Широкі кути огляду . Крім неймовірної контрастності з глибоким чорним кольором AMOLED-дисплеї можуть похвалитися ще й найширшими кутами огляду. Ви не помітите серйозного спотворення кольорів або падіння яскравості, навіть якщо подивитися на такий екран під гострим кутом. У IPS із цим все набагато гірше.

. Крім неймовірної контрастності з глибоким чорним кольором AMOLED-дисплеї можуть похвалитися ще й найширшими кутами огляду. Ви не помітите серйозного спотворення кольорів або падіння яскравості, навіть якщо подивитися на такий екран під гострим кутом. У IPS із цим все набагато гірше. Функція Always On-Display та низьке енергоспоживання . При включенні IPS-дисплея активується все його підсвічування, незалежно від зображення на екрані. У AMOLED такої проблеми немає. Здатність кожного пікселя матриці самостійно світитися дозволяє “включати” кожен піксель окремо, сильно знижуючи загальне енергоспоживання екрану. Наприклад, якщо на чорний екран вивести цифри годинника, то енергія буде витрачатися тільки на пікселі, що відображають поточний час, тоді як інші світлодіоди дисплея залишаться вимкненими. Саме так працює функція Always On-Display.

. При включенні IPS-дисплея активується все його підсвічування, незалежно від зображення на екрані. У AMOLED такої проблеми немає. Здатність кожного пікселя матриці самостійно світитися дозволяє “включати” кожен піксель окремо, сильно знижуючи загальне енергоспоживання екрану. Наприклад, якщо на чорний екран вивести цифри годинника, то енергія буде витрачатися тільки на пікселі, що відображають поточний час, тоді як інші світлодіоди дисплея залишаться вимкненими. Саме так працює функція Always On-Display. Рівномірність підсвічування . Підсвічування в IPS-екранах не може бути ідеально рівномірним з тієї простої причини, що воно використовує окремі світлодіоди, світло від яких проходить під усією матрицею завдяки спеціальній плівці. Відповідно, підсвічування виглядає більш інтенсивним у місці розташування світлодіодів і поступово згасає, проходячи плівкою. У AMOLED світиться кожен окремий піксель. Такій матриці просто не потрібен додатковий шар підсвічування, а проблем з її рівномірністю не виникає просто за визначенням. Недоліки AMOLED-дисплеїв ШИМ . Головний недолік будь-якого AMOLED-екрана в тому, що він починає мерехтіти при зниженні яскравості. Залежно від вартості та якості дисплея, цей ефект може бути виражений сильніше або слабше, але повністю він не зникне. Вся справа в тому, що яскравість AMOLED-екранів залежить від швидкості мерехтіння пікселів: чим більша яскравість, тим швидше вони пульсують, чим менше – тим нижча швидкість мерехтіння. При зниженні швидкості пульсації нижче за певний рівень вона стає помітна деяким користувачам, приводячи до дискомфорту та втоми очей.

. Головний недолік будь-якого AMOLED-екрана в тому, що він починає мерехтіти при зниженні яскравості. Залежно від вартості та якості дисплея, цей ефект може бути виражений сильніше або слабше, але повністю він не зникне. Вся справа в тому, що яскравість AMOLED-екранів залежить від швидкості мерехтіння пікселів: чим більша яскравість, тим швидше вони пульсують, чим менше – тим нижча швидкість мерехтіння. При зниженні швидкості пульсації нижче за певний рівень вона стає помітна деяким користувачам, приводячи до дискомфорту та втоми очей. Вигоряння дисплея . Проблема вигоряння є особливо актуальною для попередніх поколінь AMOLED-дисплеїв. У наш час із нею зустрічаються досить рідко, але повністю вона так і не зникла. Суть у тому, що якщо ви надовго виведете на екран статичне зображення з високою яскравістю, воно назавжди віддрукується на AMOLED-дисплеї.

. Проблема вигоряння є особливо актуальною для попередніх поколінь AMOLED-дисплеїв. У наш час із нею зустрічаються досить рідко, але повністю вона так і не зникла. Суть у тому, що якщо ви надовго виведете на екран статичне зображення з високою яскравістю, воно назавжди віддрукується на AMOLED-дисплеї. Ціна . Вартість AMOLED-екранів поступово падає, що і пояснює їх появу в недорогих смартфонах, але вона все ще залишається вищою за ціну аналогічних IPS-матриць. Ну а для простих користувачів це виливається у велику вартість смартфона з AMOLED і помітно дорожчу заміну такого дисплея у разі пошкодження. Висновки AMOLED-дисплеї мають чимало переваг та цінуються багатьма користувачами за відмінну контрастність з глибоким чорним кольором, широкі кути огляду, рівномірне підсвічування та можливість використання вкрай зручної функції Always On-Display. Але говорити про те, що вони зіткані з одних переваг, теж неправильно. Головний бич будь-якої AMOLED-матриці – мерехтіння, яке можуть відчувати деякі користувачі при зниженні її яскравості. Переваги Глибокий чорний колір та відмінна контрастність

Широкі кути огляду

Функція Always On-Display та низьке енергоспоживання

Рівномірність підсвічування Недоліки ШИМ

Вигоряння дисплея

Ціна