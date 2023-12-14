Чи безпечні бездротові навушники для здоров’я людини

У світі сучасних технологій не існує сфери, яку б не супроводжували міфи та суперечки. Повністю бездротові навушники, також відомі як TWS (True Wireless Stereo), не залишилися осторонь. Серед численних тверджень про шкоду їхнього використання можна зустріти й ті, що пов’язані з потенційним впливом випромінювання на організм людини. Наскільки обґрунтоване це занепокоєння?

Фахівці та вчені по всьому світу давно займаються вивченням впливу електромагнітних полів (ЕМП) на людський організм. У рамках цієї теми вчені навіть подали петицію до ВООЗ, яка викликала хвилю заголовків про те, що “бездротові навушники викликають рак”.

Подібні твердження давно є частиною інтернет-страшилок і співіснують із міфами про шкоду мікрохвильових печей і смартфонів. Проте, для наукового підходу до цієї теми необхідні факти і дослідження.

Дослідження ж засвідчили, що ЕМП дійсно може впливати на живі організми (включно з тваринами і рослинами, а не тільки на людей), підвищувати ризик розвитку раку, збільшувати рівень клітинного стресу і вільних радикалів. Однак важливо зазначити, що ці дослідження проводилися за високих доз випромінювання, які не трапляються в повсякденному житті. Крім того, вони оцінюють ризики в довгостроковій перспективі, і ймовірність таких ефектів залишається невисокою.

Випромінювання від бездротових навушників перебуває на низькому рівні, і коефіцієнт поглинання електромагнітних хвиль організмом у них залишається нижче за межу стандартів безпеки. Цей показник вимірюється в SAR. Так, для AirPods першого покоління коефіцієнт випромінювання SAR становить 0,466 Вт/кг, що значно нижче допустимих норм (1,6-2 Вт/кг на 1-10 г тіла).

У другого покоління “яблучних” навушників цей показник вищий: 0,581 Вт/кг. Але якби ви притискали до голови iPhone 11 Pro Max, то отримали б рівень випромінювання на рівні 1,16 Вт/кг. Тобто, бездротові навушники випромінюють менше, ніж смартфони, отже, вони вже безпечніші.

Незважаючи на стурбованість окремих учених, важливо розуміти, що вплив випромінювання TWS-навушників на організм людини залишається мінімальним і навіть малоймовірним. Регулярні дослідження в цій царині тривають, і їхні результати можуть додатково підтвердити безпеку бездротових навушників із цього погляду.