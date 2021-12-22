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Найкращі серед безкоштовних відеоредакторів для Android смартфонів

22.12.2021
1 хвилина на прочитання

Функціонал сучасних смартфонів у 2021 році дозволяє виконувати на них навіть ті завдання, для яких раніше був потрібен ПК. Наприклад, монтаж відео. Для цього досить встановити на телефон відеоредактор, яких у Play Market дуже багато. Є і безкоштовні варіанти, які впевнено справляються зі своїм завданням. Найкращі з них зібрані у цій статті.


№5 – VideoShow

Видеоредактор VideoShow
Видеоредактор VideoShow
Завантажити QR-Code
Видеоредактор VideoShow
Developer: VideoShow EnjoyMobi Video Editor & Video Maker Inc
Price: Free
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot
  • Видеоредактор VideoShow Screenshot

Відмінний бюджетний варіант із гарним функціоналом. Програма дозволяє малювати поверх зображення, додавати звукові ефекти, текст та наклейки. Також ролик можна обрізати, конвертувати в аудіодоріжку формату mp3 або масштабувати. У безкоштовній версії є реклама, але вона не так настирлива, як це зазвичай буває.

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№4 – FilmoraGo

FilmoraGo - Видео редактор
FilmoraGo - Видео редактор
Завантажити QR-Code
FilmoraGo - Видео редактор
Developer: WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LIMITED
Price: Free
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot

Більш просунутий софт, що дозволяє займатися повноцінним монтажем відео. Інтерфейс тут інтуїтивно зрозумілий, розібратися у ньому можна вже за першому запуску. Програма дозволяє регулювати швидкість та гучність ролика, а також змінювати контрастність, насиченість та накладати фільтри на відео.

№3 – PowerDirector

FilmoraGo - Видео редактор
FilmoraGo - Видео редактор
Завантажити QR-Code
FilmoraGo - Видео редактор
Developer: WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LIMITED
Price: Free
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot
  • FilmoraGo - Видео редактор Screenshot

PowerDirector – редактор, що вміє працювати з 4К-роликами, застосовувати багатодоріжковий режим та публікувати готові ролики в соцмережах відразу після монтажу. Також програма добре справляється зі стабілізацією тремтячого зображення.

№2 – KineMaster

KineMaster - Видео редактор
KineMaster - Видео редактор
Завантажити QR-Code
KineMaster - Видео редактор
Developer: KineMaster Corporation
Price: Free
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot
  • KineMaster - Видео редактор Screenshot

Функціональний варіант, що дозволяє працювати з шарами, що обов’язково потрібно, якщо ви хочете монтувати дійсно якісні ролики. Вбудовані інструменти дозволяють обрізати або склеювати відео, контролювати швидкість відтворення та додавати ефект уповільненого руху.

№1 – Scoompa Video

Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор
Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор
Завантажити QR-Code
Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор
Developer: Scoompa
Price: Free
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot
  • Scoompa Video: Создатель слайд-шоу и видеоредактор Screenshot

Scoompa Video дозволяє власнику швидко завантажити відео з галереї та за пару хвилин перетворити його на якісний ролик, готовий до вивантаження в мережу. У бібліотеці програми близько 100 стікерів, 55 шрифтів, а також безліч треків, які можна накласти поверх відео.

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22.12.2021
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