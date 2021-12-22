Найкращі серед безкоштовних відеоредакторів для Android смартфонів

Функціонал сучасних смартфонів у 2021 році дозволяє виконувати на них навіть ті завдання, для яких раніше був потрібен ПК. Наприклад, монтаж відео. Для цього досить встановити на телефон відеоредактор, яких у Play Market дуже багато. Є і безкоштовні варіанти, які впевнено справляються зі своїм завданням. Найкращі з них зібрані у цій статті.





№5 – VideoShow

Відмінний бюджетний варіант із гарним функціоналом. Програма дозволяє малювати поверх зображення, додавати звукові ефекти, текст та наклейки. Також ролик можна обрізати, конвертувати в аудіодоріжку формату mp3 або масштабувати. У безкоштовній версії є реклама, але вона не так настирлива, як це зазвичай буває.

№4 – FilmoraGo

Більш просунутий софт, що дозволяє займатися повноцінним монтажем відео. Інтерфейс тут інтуїтивно зрозумілий, розібратися у ньому можна вже за першому запуску. Програма дозволяє регулювати швидкість та гучність ролика, а також змінювати контрастність, насиченість та накладати фільтри на відео.

№3 – PowerDirector

PowerDirector – редактор, що вміє працювати з 4К-роликами, застосовувати багатодоріжковий режим та публікувати готові ролики в соцмережах відразу після монтажу. Також програма добре справляється зі стабілізацією тремтячого зображення.

№2 – KineMaster

Функціональний варіант, що дозволяє працювати з шарами, що обов’язково потрібно, якщо ви хочете монтувати дійсно якісні ролики. Вбудовані інструменти дозволяють обрізати або склеювати відео, контролювати швидкість відтворення та додавати ефект уповільненого руху.

№1 – Scoompa Video

Scoompa Video дозволяє власнику швидко завантажити відео з галереї та за пару хвилин перетворити його на якісний ролик, готовий до вивантаження в мережу. У бібліотеці програми близько 100 стікерів, 55 шрифтів, а також безліч треків, які можна накласти поверх відео.