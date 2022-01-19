8 корисних лайфхаків дають відповідь на питання, що робити зі старим смартфоном

Як використати старий непотрібний смартфон, щоб він знову став корисним? Поділимося декількома способами, як подарувати мобільному пристрою друге життя.





Камера відеоспостереження

Старий телефон можна встановити будь-де в квартирі і використовувати пристрій як камеру відеоспостереження. Для цього на нього потрібно встановити будь-яку відповідну програму з Google Play (Faceter Alfred Відеоспостереження). Цілі для відеоспостереження можуть бути різними:

Забезпечення безпеки квартири – програма буде надсилати повідомлення користувачеві, якщо помітить рух у кадрі.

Спостереження за домашніми тваринами або дитиною – у більшості програм для подібних цілей можна включити зворотний голосовий зв’язок.

Читалка

Необов’язково купувати окремий пристрій для читання електронних книг, якщо є старий телефон. Він може виконувати роль читалки, заощаджуючи заряд батареї на основному смартфоні. Це особливо зручно в подорожі, коли розетки може не бути поруч, але є потреба в постійному зв’язку.

Перегляд відео та прослуховування музики

Ще один спосіб заощадити заряд на смартфоні – використовувати старий телефон для перегляду фільмів, серіалів, роликів, а також для прослуховування музики. У довгій поїздці без портативного акумулятора така хитрість дозволить полегшити життя і з іншої причини: якщо в дорозі раптово зникне зв’язок, заздалегідь завантажені на старий телефон фільми і музика будуть все одно доступні. А завантажити туди можна багато, адже непотрібний смартфон легко повністю очистити від додатків та файлів, звільнивши місце лише для відео та аудіотреків.

Навігатор для автомобіля

Використовуючи телефон як навігатор, можна швидко посадити на ньому батарею. Але ситуацію врятує старий смартфон, який виконає функцію навігатора замість основного пристрою. Його можна завжди тримати в машині і там же періодично заряджати. Головне — завантажити на нього програму-навігатор та дати доступ до інтернету, наприклад, роздавши Wi-Fi.

Підсилювач для Wi-Fi

Якщо в кімнатах або місцях у будинку погано ловить Wi-Fi, старий телефон може посилити сигнал. Для цього потрібно завантажити одне з програмних забезпечень, які забезпечують роботу цієї функції, наприклад FQRouter.

Обміняти на новий телефон

У деяких великих магазинах техніки діють програми Trade In, коли покупець може віддати старий смартфон та купити новий із гарною знижкою. При цьому не потрібно шукати повну комплектацію, коробку або зарядку, які давно могли загубитися. Для угоди достатньо принести сам телефон в оптимальному стані – чим він кращий, тим більшу знижку можна отримати.

Портативний акумулятор

Старий непотрібний смартфон може служити портативним акумулятором, адже заряд на ньому практично не витрачається. Для цього достатньо придбати кабель OTG і переконатися, що на телефоні є підтримка OTG.

Залишається зробити просте підключення: в старий телефон вставити кабель OTG, до нього підключити USB-шнур, а той встромити в новий смартфон. Важливо дотриматися саме такого порядку, інакше заряджатися буде не той пристрій.

Радіо

На багатьох телефонах радіо може працювати без навушників та інтернету. Якщо старий смартфон оснащений FM-модулем, його можна використовувати і як радіо.

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