Складено рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Хто з тенісисток обійшов по заробітку сестер Вільямс та першу ракетку світу? І скільки заробляють найуспішніші гольфістки?





Найбільш прибутковими видами спорту у 2021-му були великий теніс, гольф, бадмінтон та баскетбол. Хто вони – найоплачуваніші спортсменки світу за версією журналу Forbes?

Наомі Осака – 57,3 мільйона доларів

Хоч 24-річна тенісистка лише на 14 місці рейтингу WTA, але у 2021-му вона заробила найбільше серед всіх спортсменок. У фінансовому плані Наомі Осака оминула навіть кумира свого дитинства – Серену Вільямс. Її рахунок поповнився на 57,3 мільйонів доларів, з яких 55 мільйонів їй принесли рекламні контракти. Тенісистка рекламує бренди Nike, Levi’s, Barbie та Yonex. Також Осака співпрацює з відомим японським художником Такасі Муракамі. Ще 2,3 мільйона Наомі отримала як нагороду за досягнення у тенісі.

Серена Вільямс – 45,9 мільйона доларів

Кілька років поспіль Серена Вільямс не рухалася з першого рядка рейтингу найбагатших спортсменок, але після появи Наомі Осаки на кортах її п’єдестал похитнувся. 2021-го екс-перша ракетка світу заробила 45,9 мільйона доларів. Участь у рекламних кампаніях спортивних брендів, наприклад, Wilson та Nike, принесла тенісистці 45 мільйонів. На турнірах Серена Вільямс заробила набагато менше. За гру у теніс рахунок поповнився на 900 тисяч доларів.

Вінус Вільямс – 11,3 мільйона доларів

Сестри Вільямс не хочуть поступатися не лише кортом, а й грошима від реклами. Вінус – старша сестра Серени Вільямс. Її ім’я гриміло не так голосно, хоча вона була другою ракеткою світу 2002-го і отримала кар’єрний «Золотий шолом» у жіночому парному розряді, вигравши 14 турнірів. У свій 41 рік Вінус Вільямс не має наміру залишати кар’єру тенісистки. За 2021-й вона заробила 11,3 мільйона доларів. Основну суму вона отримала від рекламних контрактів, а призових — лише 300 тисяч.

Симона Байлс – 10,1 мільйона доларів

Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики виявилася четвертою серед найбільш високооплачуваних спортсменок 2021-го. Симона Байлс заробила 10,1 мільйона доларів. Минулого року гімнастка з’явилася на обкладинці журналів People та Time. Більшість заробітку 24-річна Байнс отримала від контрактів: вона рекламує спортивний одяг і виступає на спортивних заходах. За участь у чемпіонатах Сімона Байлс поповнила свій гаманець на 100 тисяч.

Гарбіньє Мугуруса – 8,8 мільйона доларів

Пік популярність іспанської тенісистки прийшов на 2016-й та 2017-й: тоді Мугуруса виграла два турніри із серії Великого шолома — Відкритий чемпіонат Франції та Вімблдон. Наразі тенісистка — третя ракетка світу. 2021-го Гарбіньє Мугуруса заробила 8,8 мільйона доларів. На відміну від своїх колег по корту, вона отримала значну суму призових грошей — 2,8 мільйона доларів. За рекламу та інші співробітництва іспанка поповнила свій рахунок на шість мільйонів.

Ко Джин Ен – 7,5 мільйона доларів

У 2021-му південнокорейська гольфістка виграла жіночий чемпіонат BMW у Південній Кореї та здобула перемогу на Volunteers of America Classic у США. Перемоги допомогли Ко Джин Ен закріпитися на першому рядку у жіночому рейтингу з гольфу. Участь у турнірах принесли 26-річній гольфістці 3,5 мільйона доларів. За рекламу Ко Джин Ен заробила трохи більше – чотири мільйони.

Пусарла Венката Сіндху – 7,2 мільйона доларів

26-річна Пусарла Венката Сіндху перша індіанка, яка стала чемпіонкою світу з бадмінтону. 2019-го спортсменка здобула золоту медаль на Чемпіонаті світу в Базелі. На Олімпіаді Токіо Пусарла виграла бронзу в одиночному розряді. За рік, що минув, дівчина збагатилася на 7,2 мільйона доларів. Призових грошей — лише 200 тисяч, решта сім мільйонів бадмінтоністка заробила завдяки рекламі та спонсорами. Пусарла Венката Сіндху уклала контракти з JBL, Panasonic, спортивними брендами та виробниками БАДів.

Ешлі Барті – 6,9 мільйона доларів

Австралійська тенісистка – перша ракетка світу в одиночному розряді з 2019-го. Вона не може похвалитися великим заробітком, але перемог та трофеїв у неї достатньо. Наприклад, 2021-го Ешлі Барті виграла Вімблдон. Перемоги на кортах принесли тенісистці 3,9 мільйона доларів. Спонсори та рекламні контракти менші: Ешлі заробила на них три мільйони.

Неллі Корда – 5,9 мільйона доларів

Американська гольфістка розпочала кар’єру у 2015-му. Неллі Корда взяла участь в юнацькому кубку США як аматор, але швидко стала професійним гравцем. 2021-го гольфістка виграла золоту медаль на Олімпіаді в Токіо, але вона має невисокий рейтинг у професійному гольфі. Це не завадило Неллі Корді заробити 5,9 мільйона доларів, ставши другою із заробітку гольфісткою після кореянки Ко Джин Ен. 3,5 мільйона дівчина отримала від реклами та спонсорів, а решта — 2,4 мільйона — призові трофеї.

Кендіс Паркер – 5,7 мільйона доларів

Баскетболістка Кендіс Паркер закриває рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок 2021-го. Вона грає за команду Chicago Sky. На Олімпіадах у 2008-му та 2012-му Кендіс завоювала золото. За участь у рекламі Nike, Wilson та Adidas Паркер заробила 5,5 мільйона доларів. Професійна гра принесла 200 тисяч.

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