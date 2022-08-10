Українців атакують програми-здирники: як діяти в цій ситуації

Стати жертвою програми-здирника простіше, ніж здається: ви можете завантажити її при відвідуванні зараженого сайту або потрапити на фішинг і тайпсквоттінг . Що робити, якщо на екрані пристрою з’явиться повідомлення про блокування та вимога про викуп?





Ефективні способи взаємодії з програмами-вимагачами

1. Спробуйте повернути файли самостійно

У більшості випадків фахівці з кібербезпеки не радять платити здирникам, тому що ви не отримуєте жодних гарантій, що ваші файли повернуться до вас в цілості та безпеці. Тому спробуйте розібратися із проблемою самотужки.

На комп’ютері:

Вимкніть пристрій від мережі.

Якщо це можливо, проведіть перевірку за допомогою антивірусної програми . Найчастіше шкідливе ПЗ блокує антивірус, але спробувати все ж таки варто.

Якщо антивірус запустився, спробуйте виявити та видалити програму-вимагач або відправити її до карантину.

Також можна запустити комп’ютер у безпечному режимі – в деяких випадках це допомагає обійти блокування екрану та дістатися шкідливого програмного забезпечення.

Відновіть систему з останньої резервної копії.

Якщо система працює, але залишилися зашифровані файли – знайдіть в інтернеті програму-дешифрувальник (наприклад, на сайті nomoreransom .org або на сайтах антивірусного програмного забезпечення) і спробуйте декодувати свої дані.

На смартфоні або планшеті :

Вимкніть гаджет , вийміть із нього SIM-картку та увімкніть знову.

Намагайтеся максимально швидко увійти в налаштування (до появи блокування екрана) і скиньте апарат до заводських налаштувань.

2. Зверніться до фахівця з кібербезпеки

Якщо всі описані раніше кроки здаються дуже складними, то найміть фахівця. Це буде кращим вкладенням грошей, аніж передача їх здирникам.

3. Запитайте «доказ життя»

У випадку, коли ви все ж таки зважилися вступити в контакт зі злочинцями, спершу запитайте у них «доказ життя» для ваших файлів. Цей термін зазвичай використовують стосовно заручників і під ним розуміють достовірні відомості про те, що викрадена людина ще жива.

Попросіть хакерів продемонструвати, що вони можуть розшифрувати ваші документи. Якщо це не так, ви віддасте викуп за пошкоджені або стерті файли, що подвійно прикро.

4. Поставтеся до ситуації як до ділових переговорів

Звичайно, виявивши заблокований екран та вимогу викупу, ви навряд чи залишитеся спокійним. Це і потрібно злочинцям – вивести вас із рівноваги та змусити діяти імпульсивно.

Тому заспокойтеся і підійдіть до ситуації, як до ділових переговорів: не піддавайтеся на провокації і спробуйте укласти найвигіднішу угоду.

Пам’ятайте, що зловмисники мають доступ до вашої системи і можуть знищити файли або розкрити конфіденційну інформацію. Тому поводьтеся обережно.

5. Не сплачуйте всю суму відразу

Не варто одразу віддавати всі гроші, які від вас вимагають. Навряд чи хакери мають точну інформацію про ваші доходи. Запевняйте, що у вас немає таких великих грошей, торгуйтеся та спробуйте домовитись на меншу суму.

Найкращий спосіб – перевести частину грошей, показавши тим самим, що ви готові виконувати умови хакерів . Потім сказати, що решту грошей вам доведеться зайняти у родичів або друзів, і на це знадобиться деякий час.

Насправді, цей час варто витратити на те, щоб вирішити проблему блокування іншими способами.