Пентагон заявив про намір продовжувати постачання зброї Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон передав Києву озброєння, які ефективно показали себе в бою, і має намір продовжити постачання. Про це він розповів на прес-конференції у Ризі після зустрічі з латвійським колегою Артісом Пабріксом. Трансляція велася на сайті Пентагону .





Остін підкреслив, що системи зброї, спрямовані в Україну, показали свою актуальність та результативність у бою.

Раніше глава Пентагону повідомив , що США готові допомагати Україні стільки, скільки потрібно для захисту суверенітету її території, а також забезпечувати Київ необхідним обладнанням та технікою.

7 серпня стало відомо , що черговий пакет військової допомоги з боку Сполучених Штатів на адресу України в галузі безпеки стане одним із найбільших до цього дня, обсяг запланованих до передачі озброєнь та техніки оцінюється в один мільярд доларів.