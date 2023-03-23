Українцям надсилають платіжки за невикористаний газ: як позбутися вигаданого постачальником боргу

Українцям проходять платіжки за газ, який вони не використовували. Рахунки на тисячі гривень від «Нафтогазу» надсилають навіть тим споживачам, чиї оселі взагалі не підключені до газопостачання. В чому причина плутанини та як діяти громадянам, які отримали несправедливі платіжки?

Один з таких випадків описала на своїй Facebook-сторінці експертка в галузі енергетики Світлана Голікова. Вона нещодавно отримала платіжку із сумою майже у 2 тис. грн на будинок у Чернігівській області. До газу будинок не підключений, тож жінка одразу зрозуміла, що у «Нафтогазі» щось наплутали.

До того ж помилковий рахунок надійшов через ПриватБанк саме Світлані, яка навіть не є власницею цього житла. Будинком на Чергівщині володіє її родич і зареєстрований він на зовсім інше прізвище.

Про схожі випадки з помилковими платіжкам за газ раніше вже повідомляв експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко. Він зауважив, що неправильні рахунки від «Нафтогазу» періодично надходять споживачам по всій Україні. Зокрема на своєму Telegram-каналі Попенко висвітлював неоднозначні ситуації з газовими рахунками на Київщині та Житомирщині.

Причиною помилок постачальника, за словами експертів, є надзвичайно великий обсяг роботи, з яким він стикнувся. Нагадіємо, що навесні 2022 року, після закриття більшості українських облгазів, «Нафтогаз» став фактично єдиним постачальником «блакитного палива» для населення. Відповідно кількість клієнтів у «Нафтогазу» зросла одразу в кілька разів. До того ж йому довелося взяти на себе нові обов’язки з обліку використання газу, з якими постачальник наразі не надто справляється.

Однак за помилки «Нафтогазу» не повинні нести відповідальності звичайні споживачі. Якщо вам прийшла платіжка з неправильним рахунком, про це одразу потрібно повідомити у постачальнику.

Якщо ж у «Нафтогазі» відмовляться виправити свою помилку, можна звернутися до НКРЕКП. Ця структура регулює дяльність постачальників комунальних послуг і зможе вплинути на рішення «Нафтогазу». Заяви НКРЕКП приймає як у письмовому вигляді так і по телефону. Також про помилковий рахунок за газ можна повідомити, зателефонувавши на урядову гарячу лінію.