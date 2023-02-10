50 копійок за 15 тисяч: чим вразила колекціонерів звичайна українська копійка

В Україні за монету номіналом 50 копійок пропонують 15 тис. грн. Цей грошовий знак був викарбуваний 1994 році та має одну характерну особливість, якою й обумовлена його ціна. Ця особливість – тип металу, з якого виготовили монету. Замість звичної сталі з латунним покриттям, вона складається з чистої міді.

Продають незвичайну монету на популярному в Україні онлайн-аукціоні Violity. Її власник в оголошенні про продаж зазначив:

монета є пробним екземпляром;

була випущена обмеженим тиражем;

її вага складає 5,54 грама (звичайна сталева важить 4,2 грама).

Продавець додав, що монета у чудовому стані. Проте не відомо, чи піддавалася вона реставрації. Адже про цю деталь власник лоту не згадав. Про можливі дефекти копійки він також нічого не розповів.

Та навіть володіючи неповною інформацією про стан монети, завсідники аукціону почали завзято за неї торгуватися. На сьогоднішній день ціна рідкісного екземпляру вже виросла до 15 тис. грн. Тобто копійка вже перевищила свою номінальну вартість у 30 тисяч разів.

Варто зазначити, що популярністю в серед українських колекціонерів користуються й інші монети номіналом 50 копійок. Зокрема отримати непогані гроші можна за такі екземпляри:

50 копійок різновиду 3ВАг випущені у 1992 році – від 4 до 6 тис. грн;

50 копійок різновиду 1.1АГм 1994 року випуску – від 2 до 4 тис. грн.

Загалом будь яку українську монету можна дорого продати, якщо вона має якусь неповторну особливість. Наприклад колекціонери охоче купують копійки з браком: однаковими чи дзеркальними аверсом та реверсом, викарбувані не рівно, з різними роками на аверсі та гурті тощо. Таку монету можна отримати цілком випадково із рештою в магазині чи просто знайти в старому гаманці. А потім виставити її на аукціон та суттєво покращити своє матеріальне становище.