Трех знаков зодиака ждет неудачное завершение недели: кому не повезет

Несмотря на то, что полнолуние уже позади, расслабляться еще слишком рано. Убывающая луна также может принести немало проблем. В частности, несладко будет зодиакальным Близнецам, Весам и Водолеям. Им придется постоянно контролировать свое поведение и анализировать каждое произнесенное слово. Только так представители этих знаков смогут избежать неприятностей, которые приготовила им судьба.

Близнецы

Уроженцы знака могут оказаться в эпицентре интриг и сплетен. Коллеги начнут наговаривать на Близнецов, портя их отношения с руководством. Астрологи советуют удержаться от лишних эмоций, а по возможности вообще не реагировать на происходящее. Ведь можно ненароком усугубить ситуацию и испортить себе карьеру.

Близнецам нужно найти баланс между своими эмоциями и поведением в коллективе. Если представители знака научатся ставить границы, их больше не затронут злые разговоры. К тому же из любой ситуации они смогут выйти победителями.

Весы

Весам в ближайшие дни придется тяжело работать. На них свалится несколько сложных заданий, которые уже никак нельзя откладывать. Поэтому представители знака могут чувствовать себя уставшими и даже обессиленными. Прежде всего Весам советуют не игнорировать плохое самочувствие. Чтобы не дошло до выгорания, нужно несколько раз в день делать небольшие перерывы в работе.

10 февраля Весам также придется заняться некоторыми семейными вопросами и принять сложное, но необходимое решение. Оно поможет представителям знака предотвратить некоторые неприятные события в будущем.

Водолей

Представители знака уже давно откладывают важный разговор с кем-то из близких. Однако его неотвратимость висит над Водолеями как «дамоклов меч», отнимая у них силы и энергию. Им нужно признаться хотя бы самим себе, что проблема существует и требует немедленного решения.

Как только уроженцы знака перестанут искать оправданий своей нерешительности, «черная полоса» в их жизни сразу же закончится. Водолеи наконец сбросят с себя бремя и ощутят значительное облегчение. А вместе с тем выгонят из своей жизни все негативные эмоции, заменяя их положительными.