В Україні вводять рекордні штрафи за порушення ПДР

У Верховній Раді днями затвердили нововведення, згідно з яким водії вантажівок виплачуватимуть величезні штрафи за порушення вагових обмежень.





Низка українських доріг не пристосована до великогабаритних транспортних засобів. У зв’язку із цим асфальтове покриття швидко псується та стає непридатним для користування.

Водії ж фур часто не звертають уваги на габаритно-вагові норми. А подекуди й зовсім відмовляються зважити свій автомобіль на спеціальних станціях. Таке свідоме порушення правил дорожнього руху парламентарі відтепер вирішили строго карати.

Водії не тільки будуть за законних підставах змушені зважувати свій транспортний засіб, але й сплачуватимуть величезні штрафи за виявлення невідповідності між вагою фури та наявними обмеженнями. Каратимуться й помилки у накладних, якщо водії у них зумисно вказуватимуть невірну вагу. Штрафи за такий проступок можуть сягати суми понад 50 тис. грн.

Депутатами даний проект закону був підтриманий майже одноголосно. Отож тепер водіям великогабаритних автомобілів варто бути ще уважнішими. Водій, що відмовиться зупинитись на вимогу правоохоронця, чи не даватиме дозволу на зважування фури, поплатиться штрафом у 3 тис. неоподатковуваних мінімумів. Сума не мала – близько 51 тис. грн. Таку ж саму суму доведеться заплатити й за невірно заповнену накладну із вказаною заниженою вагою вантажу.

Проте 51 тис. грн – це найвища норма фінансового покарання. Загалом же сума штрафу залежатиме від міри винуватості водія. До прикладу, за порушення габаритно-вагової норми на 5-10% – заплатити доведеться усього 8,5 тис. грн. Вага перевищена більш ніж на 10% – покарання у сумі 17 тис. грн. При перевищенні норми на понад 20% – сума штрафу зросте ще удвічі. А от штраф на суму 51 тис. грн присуджуватиметься у випадку порушення правила стосовно обсягу вантажу на 30%, чи більше.

Важливо, що уся адміністративна відповідальність у випадку такого порушення лягає на фізичну, або ж юридичну особу, яка власне й зареєструвала даний транспортний засіб.