Павел Глоба составил рейтинг знаков Зодиака, которым не стоит доверять
Разобраться в том, кому стоит доверять, а кому – нет – сложная и местами непосильная задача. Мы можем видеть человека, но не всегда его намерения будут открытыми для нас.
Кто-то может давать пустые обещания или вводить нас в заблуждение. Каждый человек по-своему сложен.
Астролог Павел Глоба уверен, что среди всех знаков есть такие, которым не стоит доверять.
Эти люди могу не внушать должного доверия.
№12
Девы
Девы – люди стабильные и верные. Они стараются вдаваться в подробности всех происходящих событий.
К тому же они своевременны и пунктуальны. Девам удается легко усваивать новую информацию. Они практичны и уверены в себе.
Девы всегда последовательны в своих речах и высказываниях. Возможно, они могут быть резковатыми.
Но они стараются помогать и поддерживать окружающих. Девы с уважением относятся к каждому.
Они не будут окружать себя нечестными людьми.
№11
Тельцы
Тельцы уверены в себе и надежны. Им важна стабильность, на них всегда можно надеяться.
Тельцы во всем придерживаются здравого смысла. Они практичны и уверены в себе.
Тельцам очень важна искренность в отношениях. Они практически никогда не лгут.
Им важна спокойная и размеренная жизнь.
№10
Водолеи
Водолеи не бывают двуличными. Они хотят выстраивать правильные и здоровые отношения с окружающими.
Они всегда справедливы и уверены в себе. Им важно во всем быть правильными.
На них можно полагаться в сложных ситуациях.
Они не склонны к обману, хотя не всегда понимать суть эмоций, которые испытывают окружающие.
№9
Раки
Ракам действительно можно доверять.
Они честны и заботливы.
В делах они ведут себя крайне лояльно.
Для них важно помогать родным и близким.
Они всегда находятся рядом в трудную минуту.
Порой им проще выражать чувства, чем что-то говорить.
№8
Скорпионы
Скорпионы всегда упорны и настойчивы. Они верны тем, кого пускают в свой круг общения.
Однако им очень сложно доверять окружающим. Скорпионам важно иметь свое пространство, защищенное от внешнего мира.
Но с близкими людьми они всегда ведут себя открыто. Они всегда предложат помощь.
Скорпионы никому не рассказывают свои тайны.
№7
Львы
Львы – уверенные в себе люди. Они могут быть несколько эгоистичными.
Однако они лояльны в проявлениях своих чувств и эмоций.
Львы хотят, чтобы ими восхищались. Они всегда верны родным и близким.
Однако их чувства могут быть преувеличены. Львы склонны драматизировать.
В этих ситуациях они могут обманывать.
№6
Стрельцы
Стрельцы позитивны и независимы. Им не хочется брать на себя непосильные обязанностти.
Доверять им очень сложно. Однако в разговорах они всегда честны и даже прямолинейны.
Стрельцы могут быть упорными. Они могут давать правильные советы.
Но вряд ли на них можно полагаться в сложных ситуациях.
№5
Овны
Овны несколько импульсивны.
Они привыкли сначала делать, а потом думать.
Их стремление к первенству может доходить до абсурда.
На них можно полагаться далеко не всегда.
Они совершенно нестабильны в эмоциях и не привыкли действовать по плану.
Порой все портит их импульсивность.
№4
Рыбы
Рыбы – люди эмоциональные и мечтательные. Они совершенно ненадежны.
Они могут давать громкие обещания, но не исполнять их. Это самые настоящие идеалисты, которые хотят показать себя с лучшей стороны.
Рыбы готовы всех поддерживать. Но вот доверять им очень сложно.
Они могут рассказывать чужие секреты, сплетничать, но все это происходит не специально.
№3
Козероги
Козероги всегда ответственны и трудолюбивы. Им можно доверять в определенных ситуациях.
Они всегда прагматичны и пунктуальны. Однако для них всегда во главе угла стоят их интересы.
Это совершенно самодостаточные люди.
В погоне за своими высокими идеями и целями они могут нарушать обещания и идти по головам.
№2
Весы
Весы – это гармоничные люди. Но они совершенно непостоянны.
Весам удается налаживать отношения с окружающими. Также они легко ищут компромиссы и улаживают конфликты.
Но правду они часто скрывают. Весам важна гармония и душевное равновесие.
Поэтому они склонны угождать окружающим и могут уклоняться от своих обещаний.
№1
Близнецы
Близнецам совершенно не стоит довеять. Они двойственны по своей натуре.
Они могут быть невероятно обаятельными и общительными. Но в то же время они совершенно непредсказуемы.
На них нельзя никогда полагаться. Они переменчивы во всем.
Их планы и убеждения могут меняться на ходу.
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