Павел Глоба составил рейтинг знаков Зодиака, которым не стоит доверять

Разобраться в том, кому стоит доверять, а кому – нет – сложная и местами непосильная задача. Мы можем видеть человека, но не всегда его намерения будут открытыми для нас.

Кто-то может давать пустые обещания или вводить нас в заблуждение. Каждый человек по-своему сложен.

Астролог Павел Глоба уверен, что среди всех знаков есть такие, которым не стоит доверять.

Эти люди могу не внушать должного доверия.

№12

Девы

Девы – люди стабильные и верные. Они стараются вдаваться в подробности всех происходящих событий.

К тому же они своевременны и пунктуальны. Девам удается легко усваивать новую информацию. Они практичны и уверены в себе.

Девы всегда последовательны в своих речах и высказываниях. Возможно, они могут быть резковатыми.

Но они стараются помогать и поддерживать окружающих. Девы с уважением относятся к каждому.

Они не будут окружать себя нечестными людьми.

№11

Тельцы

Тельцы уверены в себе и надежны. Им важна стабильность, на них всегда можно надеяться.

Тельцы во всем придерживаются здравого смысла. Они практичны и уверены в себе.

Тельцам очень важна искренность в отношениях. Они практически никогда не лгут.

Им важна спокойная и размеренная жизнь.

№10

Водолеи

Водолеи не бывают двуличными. Они хотят выстраивать правильные и здоровые отношения с окружающими.

Они всегда справедливы и уверены в себе. Им важно во всем быть правильными.

На них можно полагаться в сложных ситуациях.

Они не склонны к обману, хотя не всегда понимать суть эмоций, которые испытывают окружающие.

№9

Раки

Ракам действительно можно доверять.

Они честны и заботливы.

В делах они ведут себя крайне лояльно.

Для них важно помогать родным и близким.

Они всегда находятся рядом в трудную минуту.

Порой им проще выражать чувства, чем что-то говорить.

№8

Скорпионы

Скорпионы всегда упорны и настойчивы. Они верны тем, кого пускают в свой круг общения.

Однако им очень сложно доверять окружающим. Скорпионам важно иметь свое пространство, защищенное от внешнего мира.

Но с близкими людьми они всегда ведут себя открыто. Они всегда предложат помощь.

Скорпионы никому не рассказывают свои тайны.

№7

Львы

Львы – уверенные в себе люди. Они могут быть несколько эгоистичными.

Однако они лояльны в проявлениях своих чувств и эмоций.

Львы хотят, чтобы ими восхищались. Они всегда верны родным и близким.

Однако их чувства могут быть преувеличены. Львы склонны драматизировать.

В этих ситуациях они могут обманывать.

№6

Стрельцы

Стрельцы позитивны и независимы. Им не хочется брать на себя непосильные обязанностти.

Доверять им очень сложно. Однако в разговорах они всегда честны и даже прямолинейны.

Стрельцы могут быть упорными. Они могут давать правильные советы.

Но вряд ли на них можно полагаться в сложных ситуациях.

№5

Овны

Овны несколько импульсивны.

Они привыкли сначала делать, а потом думать.

Их стремление к первенству может доходить до абсурда.

На них можно полагаться далеко не всегда.

Они совершенно нестабильны в эмоциях и не привыкли действовать по плану.

Порой все портит их импульсивность.

№4

Рыбы

Рыбы – люди эмоциональные и мечтательные. Они совершенно ненадежны.

Они могут давать громкие обещания, но не исполнять их. Это самые настоящие идеалисты, которые хотят показать себя с лучшей стороны.

Рыбы готовы всех поддерживать. Но вот доверять им очень сложно.

Они могут рассказывать чужие секреты, сплетничать, но все это происходит не специально.

№3

Козероги

Козероги всегда ответственны и трудолюбивы. Им можно доверять в определенных ситуациях.

Они всегда прагматичны и пунктуальны. Однако для них всегда во главе угла стоят их интересы.

Это совершенно самодостаточные люди.

В погоне за своими высокими идеями и целями они могут нарушать обещания и идти по головам.

№2

Весы

Весы – это гармоничные люди. Но они совершенно непостоянны.

Весам удается налаживать отношения с окружающими. Также они легко ищут компромиссы и улаживают конфликты.

Но правду они часто скрывают. Весам важна гармония и душевное равновесие.

Поэтому они склонны угождать окружающим и могут уклоняться от своих обещаний.

№1

Близнецы

Близнецам совершенно не стоит довеять. Они двойственны по своей натуре.

Они могут быть невероятно обаятельными и общительными. Но в то же время они совершенно непредсказуемы.

На них нельзя никогда полагаться. Они переменчивы во всем.

Их планы и убеждения могут меняться на ходу.