Топ-15 кросоверів на «автоматі»: в лідери вийшли недорогі моделі до $10 тисяч

Кросовери вже давно завоювали прихильніст автомобілістів вього світу. Українські водії не стали винятком. Все більше наших співвітчизників обирають саме машини класу SUV. І не дивно, адже вони володіють низкою беззаперечних переваг. Серед них просторий салон і майже повна всепрохідність, що робить ці транспортні засоби універсальними.

Нагодою вкотре оцінити чесноти позашляховиків для українців стала війна. Чимало доріг серйозно постраждали від ворожих снарядів. Їздити по них на звичайних седанах стало практично неможливо, тож українці охоче міняють свої міські авто на кросовери.

На вторинному ринку України зараз чимало кросоверів з пробігом у хорошому стані. Та найбільший попит спостерігається на моделі із автоматичною коробкою передач, які зараз розбирають як «гарячі пиріжки». Сприяє популярності вживаних SUV і цілком пристойна ціна. Моделі, які українці купують найчастіше, вартують в середньому $8-$10 тис.

Експерти авторинку підготували добірку топових б/в кросоверів за ціною до $10 тис., оголошеннями про продаж яких зараз переповнені українські авторесурси. До переліку лідерів ринку увійшли автівки Volkswagen, BMW, Mazda, Hyundai, Suzuki та низки інших автобрендів.

Топ-15 найпопулярніших кросоверів з пробігом за ціною до $10 тис.:

BMW X5 – з 2001 до 2006 гроку випуску;

Hyundai Santa Fe – з 2006 до 2008 р. в..;

Volkswagen Touareg – з 2003 до 2008 р. в.;

Mazda CX-7 – з 2007 до 2011 р. в.;

Hyundai Tucson – з 2006 до 2008 р. в.;

Mitsubishi Outlander – з 2006 до 2009 р. в.;

Chevrolet Captiva – з 2006 до 2014 р. в.;

Suzuki Grand Vitara – з 2006 до 2008 р. в.;

Dodge Journey – з 2008 до 2015 р. в.;

Toyota RAV4 – з 2005 до 2008 р. в.;

Jeep Patriot – з 2010 до 2016 р. в.;

Volkswagen Tiguan – з 2008 до 2012 р. в.;

Mercedes-Benz M-Class – з 2001 до 2008 р. в.;

KIA Sorento – з 2005 до 2011 р. в.;

Infiniti FX – з 2003 до 2007 р. в..