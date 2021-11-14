Знає собі ціну: чому Євген Кот не повертається на «Танці із зірками»

Першу серію шоу «Танці із зірками» українці побачили ще у 2006 році. З того часу це одна із найулюбленіших телепередач громадян. На зірковому паркеті танцювали багато зірок та народних артистів: Наталя Могилевська, Оля Полякова, Руслана Писанка, Ірина Білик, та навіть нинішній президент України Володимир Зеленський.





Пройдений етап та й умови не ті, що хотілося б

Чимало танцюристів, що засвітилося у телешоу також стали народними улюбленцями: Дмитро Дікусар, Олена Шоптенко, Влад Яма та багато інших талановитих людей. Так вже другий рік поспіль прийняти участь у шоу запрошують Євгена Кота – талановитого хореографа. У 2017 році він танцював на програмі із Надією Дорофєєвою.

Зараз Євген є суддею іншого шоу «Україна має талант». Танцівник не йде на зоряний паркет, тому що вважає цей етап давно пройденім. Він надзвичайно вдячний долі, що брав участь в цьому шоу. Незаперечно, програма стала для його кар’єри новим трампліном. Проте, знову боротись за «перше місце» вже не готовий.

Також Євген натякнув, що його не влаштовують ті умови, що зараз пропонують в контракті. За словами хореографа, він знає собі ціну і не збирається поступатися амбіціями чи своїм комфортом.

Вперше Євген Кот потрапив на «Танці із зірками» ще у 2017 році. Він працював у трьох сезонах. Його партнерками були: Надя Дорофєєва, Мішель Андраде, Ксенія Мішина. Кожного разу пари займали призові місця.

Сьогодні він разом із Сергієм Притулою та Ксенією Мішиною обирають найкращі таланти на народному шоу «Україна має талант». Чоловік у захваті від своєї нинішньої роботи. А у житті Євген щасливий сім’янин, одружений на учасниці шоу де зараз сидить у журі. Щоправда, на момент знайомства він був там хореографом постановником.