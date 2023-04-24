В «АТБ» можна придбати продукти за пів ціни та з безкоштовною доставкою: що потрібно зробити

У мережі супермаркетів «АТБ» тепер можна замовляти продукти із безкоштовною доставкою «до дверей». Така акція діє кожної середи для власників платіжних карток Mastercard. Проте, щоб взяти в ній участь клієнти мережі повинні виконати низку обов’язкових умов.

Як отримати безкоштовну доставку від «АТБ»?

Щоб взяти участь у акції та отримати бонус у вигляді безкоштовної доставки продуктів необхідно:

Замовити продукти у інтернет-магазині «АТБ» на суму від 500 грн. Оплатити замовлення платіжною картою Mastercard. Доставка буде здійснена у день замовлення компанією IPOST абсолютно безкоштовно.

Важливо!

Безкоштовно доставка діє лише по средах і тільки для замовлень вагою до 20 кг.

У прес-службі торгової мережі «АТБ» розповіли, що акція «Безкоштовна доставка продуктів харчування кожну середу із Mastercard» стартувала 12 квітня 2023 року і буде діяти до 3 травня включно.

Доставка замовлень здійснюється лише одним поштовим оператором – компанією IPOST. Якщо ж клієнт захоче скористатися послугами «Нової пошти» чи «Укрпошти», витрати на доставку «АТБ» оплачувати не буде.

Як заощаджувати до 50% на продуктах в «АТБ»?

Мережа супермаркетів «АТБ» пропонує українцям унікальну можливість економити до 50% на покупках за допомогою спеціальних платіжних карт. Платіжні карти «АТБ» можна оформити у таких банках:

Ощадбанк;

Укргазбанк;

А-Банк;

Райффайзен Банк.

Такою картою можна буде розраховуватися за продукти, отримуючи при цьому постійну знижку на товари та ексклюзивні знижки під час різноманітних акцій. Завдяки цій платіжній карті можна зекономити до 50% на покупках у супермаркетах мережі «АТБ».

Вигоду від користування платіжними картами «АТБ» вже оцінили понад 2,6 млн. українців. Найбільше карток видав Ощадбанк – 1,8 млн. карт. Ще 720 тис. карток клієнти «АТБ» замовили у Райффайзен Банку. А-Банк та Укргазбанк видали 115 тис. та 4,6 тис. карток відповідно.