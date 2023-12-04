Потрібна ротація: новий закон про мобілізацію вже у Раді

Верховна Рада України активно працює над переглядом законодавства у сфері мобілізації та військової служби. Михайло Цимбалюк, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів, розповів про майбутні зміни під час національного телемарафону.

Ці зміни є відповіддю на мінливі потреби української армії, зокрема, на необхідність ротації особового складу. Робоча група, до складу якої входять представники всіх політичних фракцій і груп парламенту, очолює цю ініціативу. Вони ведуть постійні переговори з військовим керівництвом країни для остаточного узгодження деталей. Очікується, що найближчим часом на розгляд парламенту буде представлено кілька законопроектів, пов’язаних з цими змінами.

Основні запропоновані зміни включають

Надання 90-денної оплачуваної відпустки для осіб, які повертаються з полону. Це передбачає спрощення процесу оформлення документів для військовослужбовців, які проходять медичне обстеження або лікування після поранень, а також зменшення бюрократичних перешкод.

Створити умови для звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців.

Передбачити можливість звільнення від військової служби громадян з інвалідністю першої або другої групи.

Надання можливості звільнення або демобілізації курсантів-жінок, які достроково розірвали контракт, у зв’язку з закінченням терміну його дії.

Крім того, нове законодавство спрямоване на врегулювання права на відстрочку від мобілізації для освітян, викладачів та студентів. Цей перегляд має вирішальне значення для забезпечення відповідності вимог до військової служби сучасним потребам і гуманітарним міркуванням в Україні.