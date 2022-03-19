Оприлюднено список світових компаній, які фінансують вторгнення Росії

Швейцарська харчова компанія Nestle, французька Danone та британський виробник Unilever відмовилися йти з ринку Росії. Попри розв’язану нею криваву війну в Україні, корпорації продовжують виробляти та продавати свої товари в РФ, сплачуючи величезні податки й по суті фінансуючи вбивства українських дітей.





Як зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров, українці щодня проводять мітинги під центральними офісами всіх трьох корпорацій. Вони вимагають від Danone, Nestle та Unilever припинити фінансуваня війни в України, розірвавши всі економічні зв’язки з окупантом. Однак промислові гіганти просто ігнорують ці протести.

«Nestle, Danone та Unilever досі працюють в Росії, ніби нічого й не сталося. Ці відомі у всьому світі компанії залишаються найбільшими постачальниками продуктів харчування у РФ. До того ж вони сплачують величезні податки до бюджету російських терористів. Та насправді вони ж просто платять убивцям наших дітей. Керівництву усіх трьох компаній варто кожен ранок починати із розмови з батьками загиблих українських дітей. Тоді б вони швидко забрались з території Росії», – написав міністр у власному Telegram-каналі.

Також Федоров додав, що Unilever внаслідок тиску з боку громадськості наразі зупинила експорт та імпорт своїх товарів з Росії. У офіційній заяві менеджмент компанії наголосив, що не буде ані вкладати кошти у свої заводи в РФ, ані отримувати від них прибутки. При цьому виробник не припинив продавати товари власного виробництва росіянам.

Тож наразі міністр вважає за потрібне посилити протести і не припиняти їх аж до виходу всіх трьох харчових компаній з ринку окупанта. Nestle, Danone та Unilever повинні врешті вирішити: або вони фінансують війну, або ж роблять все для того, щоб зупинити кровопролиття в Україні.

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