Не моете машину зимой – вашему кузову конец: простые правила «зимней уборки»

Большинство автомобилистов считают, что мыть машину зимой не обязательно. Ведь когда на улице снег и мороз, кузов автомобиля не так быстро загрязняется. Кроме того, после мойки часто происходит такая неприятность, как примерзание дверей. Однако авторитетные автоэксперты с этим утверждением не согласны и имеют свои аргументы. Они уверены, что объезжать мойку десятью дорогами не стоит даже зимой. Нужно лишь взять во внимание несколько важных правил, которые помогут избежать неприятных последствий “зимнего клининга”.

Почему зимой не стоит избегать мойки?

Чтобы растопить лед на автострадах, часто используют соль и специальные реагенты. Оседая на кузове, эти вещества несут угрозу “здоровью” и внешнему виду вашего автомобиля. В частности, они провоцируют:

Коррозию кузова;

Повреждение деталей.

Чтобы предотвратить такие разрушительные последствия, эксперты советуют в холодное время года мыть машину 2, а лучше даже 3 раза в неделю.

Как правильно мыть машину зимой?

Существует несколько золотых правил, которых нужно придерживаться во время зимней мойки.

Подготовка автомобиля

Нагрейте машину примерно до +10°С. Проверьте уплотнители на каждой из дверей. Обработайте все уплотнители силиконовым спреем.

Процесс мойки

Облейте машину холодной водой. Очистите ее от грязи и ледорастворяющих реагентов специальными моющими средствами. Смойте с кузова остатки моющего средства теплой водой.

После мойки

Продуйте замки и другие отверстия, в которые могла попасть вода. Очистите от льда и остатков воды все пороги и ниши автомобиля.

Какой время выбрать для мойки?

Чтобы мойка машины не потянула за собой дополнительные хлопоты, важно также выбрать подходящее время для этой процедуры. Эксперты советуют мыть машину:

Во время потепления – тогда риск примерзания дверец и крышки багажника будет значительно ниже;

– тогда риск примерзания дверец и крышки багажника будет значительно ниже; Перед похолоданием – чтобы не пришлось мыть машину, когда температура на улице значительно понизится.

Также важно, чтобы только что помытая машина не стояла на морозе. Лучше оставить ее на подземной парковке или в гараже. Соблюдая эти рекомендации, вы избежите коррозии вследствие негативного воздействия ледорастворяющих реагентов и сохраните свою машину в хорошем техническом состоянии на долгие годы.