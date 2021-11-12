У Vodafone анонсували підвищення цін на свої послуги

Vodafone — один з найпопулярніших операторів мобільного зв’язку в Україні. Конкуренцію йому складають лише Lifecel і Київстар. Попри те, що в Україні одні з найдешевших цін у світі на мобільний зв’язок, багато громадян все одно скаржаться на високі тарифи.





Нещодавно Vodafone повідомив про чергове підвищення тарифів. Останній раз подорожчання було більше як рік тому. Процедура планова, адже ціни зростають на все, зарплата зростає. Але основною причиною все ж залишається недофінансування українського ринку. Розвиток покриття 4G теж потребує багато інвестицій стверджує компанія.

Яким буде подорожчання

Нові тарифи наберуть чинності з 12 листопада. Подорожчання торкнеться телефонних дзвінків і смс-повідомлень. Вартість підвищиться для всіх абонентів. Отже, починаючи з 12.11.2021 абоненти будуть платити по-новому, а саме:

20 хвилин мобільного зв’язку в день будуть коштувати 20 гривень для вихідних в 17 країн, серед яких Великобританія, Греція, Німеччина, Швеція та ін.

25 гривень коштуватимуть 5 хвилин розмови з абонентами з 19 держав, серед яких Данія, Швейцарія, Бангладеш, Австралія та ін.

25 гривень за 1 хвилину розмови з тими, хто не увійшов в перші дві категорії.

В принципі, для тих, хто користується інтернетом — це підвищення цін не є важливим. Адже більшість людей зараз використовують месенджери для спілкування один з одним по всьому світу.

SMS подорожчають на гривню, і будуть коштувати 3 грн. за 1 текстове повідомлення. Оскільки після 12 листопада буде відразу п’ятниця 13-те (black Friday), це значить що очікуються грандіозні знижки та розпродажі.

Багато українців сподіваються на знижки та спеціальні пропозиції від Vodafone, якими можна буде скористатися. Для цього необхідно стежити за інформацією на офіційному сайті компанії.