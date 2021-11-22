На улюбленому курорті українців утворилось озеро з фекалій

Курортна Кирилівка — одне з популярних місць відпочинку серед українців влітку. Саме сюди на узбережжі Азовського моря щорічно приїжджають сотні тисяч туристів. Однак ситуація восени істотно відрізняється від літньої.





Селище міського типу влітку перетворюється на оживлене місце для відпочинку. Взимку сюди так само приїжджають люди, але не часто. При цьому проблем з місцевими бізнесменами вистачає цілий рік.

Місцеві жителі вже втомилися скаржитися на те, що зливні системи деяких закладів забруднюють прилеглу до них територію. У вигрібних ямах на базах відпочинку утворилися цілі озера з фекалій. Запах стоїть жахливий, та й сама картина не з приємних.

«Блакитні далі» забруднюють курорт

Комплекс «Блакитні далі» наражає на небезпеку весь населений пункт. Річ у тім, що на його території знаходяться вигрібні ями, які вже давно ніхто не чистив. Фекалії з них вже просочилася на територію до сусідів. На численні скарги та звернення ніхто не реагує. Запах привертає рептилій, при цьому заважає нормально жити та працювати всім навколо.

Фекалії отруюють ґрунт і підземні джерела. Потім цю воду п’ють домашні тварини, а люди в ній купаються, перуть, використовують для поливу.

Власники комплексу ночами займаються перекачуванням нечистот в прихований кесон. Через це вранці утворювалися фекальні озера. Місцеві жителі та відпочивальники навіть зверталися в поліцію. Патруль приїхав, спробував потрапити на територію, але жінка-охоронець всіляко чинила опір. Вона пояснила це тим, що не можна на чуже дивитися.

Але ж якщо підуть рясні дожни, ситуація може отримати більш глобальний характер. Більш того, таке ведення підприємницької діяльності є неприпустимим. Жителі сподіваються, що звернення до депутатів допоможе розв’язувати дану проблему, поки вона не стала екологічною катастрофою.