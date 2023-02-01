На трьох знаків зодіаку чекає тяжке завершення тижня: вони не зможуть розслабитися ані на хвилину

Поточний тиждень, що пройде під впливом Місяця в знаку Близнюків, створить проблеми деяким представникам зодіакального кола. Труднощі виникнуть у Тільців, Козерогів та Водоліїв. Нестабільний квадрат між Сонцем та Ураном загрожує представникам цих знаків раптовими труднощами та неприємними новинами. Вони будуть страждати від перенавантаження на роботі, відсутності взаєморозуміння з колегами та необхідності вибирати між власними інтересами та потребами своєї родини.

Тілець

Для Тільців цей тиждень буде дуже складним. Їм доведеться багато та виснажливо працювати, не маючи ані хвилини на відпочинок. Такий напружений графік стане для них справжнім випробуванням, тож не дивно, що вже 3 лютого Тільці цілком вичерпають свій запас енергії і мріятимуть про усамітнення.

Однак астрологи радять представникам знаку не замикатися в собі надовго. Одного-двох днів відпочинку цілком вистачить, щоб вирватися з шаленого круговороту подій та повернути собі внутрішню гармонію.

А далі Тільцям варто вийти в люди. Адже перший тиждень лютого буде вкрай сприятливим для налагодження дружніх та ділових зв’язків, які в майбутньому обов’язково стануть уродженцям знаку у пригоді.

Козеріг

Козерогам перші дні лютого принесуть чимало хвилюючих моментів. На них чекають чергові успіхи в професійній сфері. В той самий час представники знаку будуть знаходитися в стані постійної напруги через проблеми на особистому фронті.

Віддаючи перевагу роботі, вони не зможуть приділяти достатньо уваги своїй родини. Саме невміння збалансувати ці дві сфери життя і буде завдавати Козерогам найбільшого болю.

Та попри все астрологи обіцяють представникам знаку доволі успішний тиждень, особливо у плані фінансів. Козерогам радять інвестувати гроші в нерухомість чи акції, та обіцяють, що такий вклад згодом принесе їм чималий прибуток.

Водолій

Цей тиждень стане для Водоліїв справжньою перевіркою. Впертий характер представників знаку може створити їм чимало проблем на роботі. Не виключені конфлікти з колегами та керівником.

Особливу увагу своїй поведінці Водоліям варто приділити 2 лютого. Цього дня їм краще бути небагатослівними і відмовитися від будь яких суперечок, навіть якщо для них буде причина.

Такого ж принципу Водоліям варто дотримуватися й у стосунках. Навіть якщо забаганки партнера здаватимуться уродженцям знаку нераціональними, краще поки не акцентувати на них увагу. Для цього ще прийде вдалий момент.