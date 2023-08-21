24 – 27 серпня: стало відомо, чи будуть вихідні на День незалежності

На тлі страждань від воєнних дій українці зіткнулися з ще однією значною зміною у своєму повсякденному житті: скасуванням державних свят, передбачених Кодексом законів про працю. В умовах конфлікту, що триває, українці звикають до того, що цього року не буде додаткового вихідного дня на День Незалежності.

У звичайний рік, якщо День Незалежності припадає на четвер або вівторок, Кабінет Міністрів має право продовжити вихідні, щоб забезпечити громадянам безперервний відпочинок. Цього року так і сталося, оскільки День Незалежності припадає на четвер. За умов мирного часу українці могли б насолоджуватися подовженими вихідними з 24 по 27 серпня, а компенсований вихідний день відпрацювати в наступну суботу.

Однак з початком війни законодавчий ландшафт змінився. Закон, прийнятий Верховною Радою в березні 2022 року, вніс суттєві зміни до трудового законодавства. Цей закон, ухвалений у зв’язку з потребами воєнного стану, накладає обмеження на певні права людини і громадянина, визначені Конституцією. Відповідно, на період воєнного стану скасовуються всі державні свята.

Це справді похмуре відображення жертв і пристосувань, на які люди йдуть під час конфлікту. Стійкі духом українці, можливо, не матимуть свого традиційного вихідного, але їхня гордість і єдність у святкуванні Дня Незалежності, безсумнівно, залишаться непохитними.