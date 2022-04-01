Украинцам рассказали о том, как платить за бензин почти на половину меньше

Бензин в Украине и до войны был не дешевым. Сейчас же он не только вырос в цене, но и стал довольно дефицитным товаром. Так что если есть способы сэкономить горючее, то сейчас самое время научиться этой нехитрой науке.





Потребление бензина в автомобиле зависит от многих факторов. Узнав о них подробнее, вы поймете, как сократить использование топлива чуть ли не на 40%.

Давление в шинах

Недостаточно накаченные шины существенно ухудшают управляемость и соответственно увеличивают потребление бензина. Поэтому крайне важно постоянно контролировать давление в шинах вашего авто. Если оно снизится хотя бы на 0,1 атм., показатель расхода горючего сразу же подскочит не менее чем на 2%.

Также влияет на потребление горючего сезонность шин. Зимние шины с массивным протектором будут буксовать и усложнять движение, а двигатель станет съедать все больше топлива.

Стиль вождения

Правильное управление автомобилем также помогает уменьшить расходы на бензин. Мягкое вождение без резких стартов, торможения и импульсивных рывков обеспечит вам наиболее экономичное использование топлива.

Эксперты также советуют следить за тем, чтобы двигатель работал не более чем на 2000 оборотов в минуту. При этом прорезь в свечах должна быть около 1 мм. Это обеспечит полное сгорание горючего в цилиндрах вашего авто.

Полезной привычкой станет соблюдение дистанции с другими машинами на дороге в пределах 2 м. Так вы будете постоянно находиться в зоне с разреженным воздухом, благодаря чему горючее будет не так быстро сгорать.

Если вы хотите тратить меньше денег на горючее, не стоит без крайней необходимости выезжать в дождливую погоду. Ведь движение по мокрой поверхности увеличивает расход бензина более чем на 15%. Так что когда на улице непогода, лучше посидеть перед телевизором с чашкой кофе, сохраняя себе нервы и деньги в кошельке.

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