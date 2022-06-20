Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 20 июня, убывающая Луна в Рыбах. Очень важно не принимать спонтанных решений в последний час суток — это может иметь крайне неблагоприятные последствия.





♈ Овен

В жизни бывают моменты, когда кажется, что ничего не имеет смысла. Мир, каким мы его знаем, перестает существовать. Мечты и желания, которые когда-то подпитывали, больше не вызывают ни малейшего интереса. Найдите время, чтобы оплакать потери, но не забывайте, как близко вы находитесь к новым горизонтам. Этот день — прекрасная возможность выкинуть всю рухлядь из окна и исследовать бесконечные возможности.

Космический совет: вы близки к новым горизонтам.

♉ Телец

Вы пытаетесь найти недостающую часть головоломки. Этот идеальный партнер, обладающий сверхъестественной способностью заполнять внутреннюю пустоту, или работа, которая постоянно заставляет вас чувствовать себя оптимистично. Для вас не должен стать неожиданностью тот факт, что совершенства не существует. Оцените несовершенство вашей жизни и найдите порядок в хаосе. Помните: вы сами являетесь источником радости, блаженства и счастья.

Космический совет: найдите себя.

♊ Близнецы

Вчера была буря. А за ее пределами вы найдете радость, блаженство и праздник. В этот день можно почувствовать себя маленьким и уязвимым. Поддайтесь эмоциям и звезды направят вас к неожиданной встрече с, казалось бы, давно оставшимся в прошлом человеком. Возможно, это связь, которая протянется до самого конца вашей жизни.

Космический совет: время отпраздновать долгожданную встречу

♋ Рак

Раки, никто вас не спасет и не сделает всю грязную работу за вас. Вместо того, чтобы ждать принца не белом коне, засучите рукава и примитесь за дела. Чем больше вы будете соответствовать своей цели, тем больше вы сможете привлечь возможностей, которые подтолкнут вас в нужном направлении.

Космический совет: оставайтесь в гармонии.

♌ Лев

Последнее время судьба вас баловала, даря ежедневные чудеса и желания, которые приближаются к исполнению. купите кофе незнакомцу, оставьте официанту чаевые, накормите бездомного кота. Не бойтесь выразить свою благодарность вселенной, поскольку вы начинаете верить, что хорошие вещи будут происходить по мере вашего долгого пути.

Космический совет: поблагодарите судьбу.

♍ Девы

Кажется, настал идеальный момент для того, чтобы сделать, очень важный шаг. Откройте свое сердце и поделитесь своими сокровенными желаниями с избранникам. Девам, которые уже давно состоят в серьезных отношениях, стоит подумать о создании семьи. Если у вас нет собственных детей, подумайте об усыновлении или приведите домой пушистого друга.

Космический совет: настало идеальное время для создания семьи.

♎ Весы

Весы, ваша жизнь превращается в жалкую вечеринку, на которую никто не пришел. Прекращайте постоянно жаловаться на неудачи. Вместо этого вы должны помнить о своей силе. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Вы готовы победить свои страхи.

Космический совет: сдвиньтесь с мертвой точки.

♏ Скорпион

Звезды привлекают ваше внимание к финансовым вопросам. Осознайте, что вам должны. Вспомните, кому должны вы. Не нужно извиняться за то, что принадлежит вам по праву, но и нельзя откладывать до бесконечности свои обязательства. Возможно, речь идет даже не о деньгах, а о данном кому-то давно, но так и не исполненном обещании.

Космический совет: время платить по счетам.

♐ Стрелец

Что разжигает ваш внутренний огонь? Какие вещи приносят радость и добавляют смысл в вашу жизнь? Прислушайтесь к своему подсознанию, сегодня оно говорит дельные вещи. Помните: то, к чему вас тянет, не обязательно будет иметь глобальные последствия, но станет невероятно важным событием для вас.

Космический совет: следуйте за внутренним пламенем.

♑ Козерог

У вас есть ощущение того, что вы прекрасно знаете, какой личностью вы являетесь. Но это знание делает вас невероятно неуживчивой и жесткой личностью по отношению к другим. Вы начали верить, что ваш путь — единственный? Помимо вас, на этой Земле живут и другие люди.

Космический совет: будьте мягче с другими.

♒ Водолей

Вы всегда были свободной душой с аппетитом к жизни и склонностью к приключениям. Вполне естественно, что вас тянет к нестандартным романам, которые заставляют вас чувствовать, что вы пробуждаетесь от глубокого сна. Воспринимайте это как подтверждение того, что вы на правильном пути и готовы вместе исследовать неизведанное. Одиноким представителям знака пора взбодриться и выйти из депрессии. Поблизости есть шанс на приключения.

Космический совет: пора исследовать неизведанное.

♊ Рыбы

Вы застряли в тюрьме своих мыслей. Единственное слово, которое вы постоянно повторяете, это «нельзя». Пора что-то менять. Возможно, очень кардинально, но иначе ваша жизнь превратится в болото.

Космический совет: рискуйте!