Тисячі карт Monobank виявились «урізаними»: клієнти скаржаться на те, що оплата не пройде

Більше мільйона клієнтів, що вже встигли оформити в Monobank віртуальні карти «є-Підтримка», опинилися у незручному становищі. Спецкартки виявилися «бракованими». На них просто відсутня частина даних, що необхідні для розрахунку у платіжних системах. Невже клієнти Mono тепер не зможуть скористатися «тисячею Зеленського»?





Фінустанову, що наразі є лідером за числом відкритих рахунків для отримання «ковідної тисячі», днями звинуватили у видачі «неповноцінних» карток. У них є одна особливість, що робить їх геть непридатними до використання. На картках від Monobank відсутні номер CVV та строк дії. Без цих даних оплата послуг через будь-яку з діючих в Україні платіжних систем просто не пройде.

«Як же розплачуватися цією картою, якщо на ній відсутні базові поля. Ані у Visa, ні в MasterCard такий платіж просто не пройде», – зазначає у Facebook-пості один з клієнтів необанку. Коментуючи ситуацію, чоловік назвав карту від Mono «напіфабрикатом», яким навіть не можливо скористатися.

У відповідь на зауваження обуреного користувача представники Monobank підтвердили, що така проблема з їхніми картками дійсно має місце. Та вже в найближчі дні технічні спеціалісти банку вирішать дану проблему.

Решта українських фінансових установ, що співпрацюють із державною програмою «є-Підтримка», підтвердили наявність усіх необхідних полів на виданих ними картках. Зокрема Альфа-банк, ПриватБанк та Укргазбанк зазначили, що номер CVV та строк дії випущених на даний момент спецкарт можна легко дізнатися за допомогою персональних мобільних додатків.

Тим часом клієнтам Monobank, які встигли відкрити вже понад 1,15 мільйона карток «є-Підтримка», залишається лише сподіватися, що фінансова установа вирішить проблему з відсутністю необхідних даних у найкоротші терміни. Адже програма державної допомоги вакцинованим громадянам стартує вже із 19 грудня.