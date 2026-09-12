Samsung прекратила поддержку двух популярных моделей Galaxy Watch: обновлений больше не будет

Samsung официально прекратила поддержку Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic — одних из самых важных смарт-часов в истории компании. Обе модели исчезли из актуального списка устройств, получающих регулярные обновления безопасности.

Серия Galaxy Watch4 дебютировала в 2021 году и стала переломным моментом для Samsung. Именно с этой серии компания отказалась от собственной Tizen в пользу Wear OS, созданной в сотрудничестве с Google. Это открыло доступ к Google Play, Google Maps, Google Pay и гораздо более обширной экосистеме приложений.

Последнее обновление уже вышло

Galaxy Watch4 и Watch4 Classic получили четыре крупных обновления Wear OS и One UI Watch, как и обещала Samsung ещё в 2022 году. Финальной версией для них стала Wear OS 6 с оболочкой One UI 8 Watch.

Последний патч безопасности для Galaxy Watch4 датирован 5 августа 2026 года, а само обновление начали распространять 20 августа. Оно не принесло новых функций и содержало в основном исправления, связанные с безопасностью.

Теперь в списке Samsung самыми старыми часами, которые по-прежнему получают квартальные обновления, остаются Galaxy Watch5, Watch5 Pro и более поздние модели. Galaxy Watch4 в этом списке уже нет.

Что это означает для владельцев

После прекращения поддержки Galaxy Watch4 не превратится в неработающее устройство. Как и раньше, часы смогут:

подсчитывать шаги и тренировки;

измерять пульс и другие показатели;

отображать уведомления;

запускать установленные приложения;

работать со смартфоном через приложение Galaxy Wearable.

Проблема возникнет постепенно. Если в Wear OS или программном обеспечении Samsung обнаружат новую уязвимость, специального патча для Watch4 уже может не быть. Со временем также могут возникнуть проблемы с совместимостью новых версий приложений.

Именно поэтому прекращение поддержки особенно важно для тех, кто использует часы для бесконтактных платежей или хранит на них конфиденциальные данные.

При этом Galaxy Watch FE, хотя технически во многом похож на Watch4 и использует тот же процессор Exynos W920, не теряет поддержки. Модель остается в официальном списке Samsung наряду с Watch5, Watch6, Watch7, Watch8 и более поздними поколениями.