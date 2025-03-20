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Apple зобов’язали зроби iOS більш відкритою для розумних годинників інших брендів

GSMinfo20.03.2025
Суд ЄС Apple

Європейська комісія ухвалила два юридично обов’язкових рішення відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обидва стосуються техніки Apple, і зобов’язують компанію надати стороннім брендам доступ до основних функцій iPhone. Це дасть змогу власникам «яблучних» смартфонів вільно користуватися смарт-годинниками будь-якого виробника.

Перше рішення стосується зняття обмежень, які Apple встановлює для пристроїв, що підключаються до iPhone, зокрема й розумних годинників сторонніх виробників. Розробники повинні отримати доступ до більшої кількості функцій. Наприклад, у документі згадуються повідомлення на екрані годинника і спрощений процес налаштування підключених пристроїв.

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Друге рішення має підвищити прозорість і ефективність процесу взаємодії розробників і Apple: отримати технічну документацію повинно бути легше, а саму компанію хочуть зробити більш «поступливою». До списку вимог входить своєчасність комунікації, а також більш передбачувані терміни розгляду запитів на забезпечення сумісності гаджетів.

Сам документ зачіпає не тільки смарт-годинник, а й інші пристрої, що підключаються до iPhone. Підсумком має стати те, що в Європі буде більше сторонніх гаджетів, що працюють з iPhone. Якщо, звичайно, Apple не знайде законного способу обійти ці вимоги.

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GSMinfo20.03.2025
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