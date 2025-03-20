Apple зобов’язали зроби iOS більш відкритою для розумних годинників інших брендів

Європейська комісія ухвалила два юридично обов’язкових рішення відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обидва стосуються техніки Apple, і зобов’язують компанію надати стороннім брендам доступ до основних функцій iPhone. Це дасть змогу власникам «яблучних» смартфонів вільно користуватися смарт-годинниками будь-якого виробника.

Перше рішення стосується зняття обмежень, які Apple встановлює для пристроїв, що підключаються до iPhone, зокрема й розумних годинників сторонніх виробників. Розробники повинні отримати доступ до більшої кількості функцій. Наприклад, у документі згадуються повідомлення на екрані годинника і спрощений процес налаштування підключених пристроїв.

Друге рішення має підвищити прозорість і ефективність процесу взаємодії розробників і Apple: отримати технічну документацію повинно бути легше, а саму компанію хочуть зробити більш «поступливою». До списку вимог входить своєчасність комунікації, а також більш передбачувані терміни розгляду запитів на забезпечення сумісності гаджетів.

Сам документ зачіпає не тільки смарт-годинник, а й інші пристрої, що підключаються до iPhone. Підсумком має стати те, що в Європі буде більше сторонніх гаджетів, що працюють з iPhone. Якщо, звичайно, Apple не знайде законного способу обійти ці вимоги.