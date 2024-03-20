Автономність Samsung Galaxy A35 порівняли з POCO M6 Pro

Час автономної роботи Samsung Galaxy A35 5G на базі чипсета Exynos 1380 при активному навантаженні склав 12 годин і 26 хвилин.

У режимі розмови девайс протримався 26 годин і 39 хвилин. Під час серфінгу в мережі витримав 10 годин і 19 хвилин. Відео можна дивитися протягом 13 годин і 38 хвилин. В іграх смартфон пропрацював 9 годин і 10 хвилин.

А що у конкурентів з аналогічними за ємністю батареями на 5000 мА*год? Так, POCO M6 Pro витримав 11 годин 46 хвилин (але перевершив Samsung Galaxy A35 5G у режимі розмови та під час серфінгу мережею), а Redmi Note 13 Pro+ показав результат у 10 годин 19 хвилин. Нарешті, Moto G84 працює трохи довше, 12 годин і 31 хвилину (проте в іграх тримається лише 7 годин 8 хвилин).