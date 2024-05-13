Xiaomi 15 Pro отримає 4 камери та Snapdragon 8 Gen 4

Китайський інсайдер Digital Chat Station розповів нові подробиці про флагманський смартфон Xiaomi 15 Pro. Зокрема, про його систему камер.

У Xiaomi 14 Pro спалах знаходиться всередині блоку камер. У новому поколінні він буде винесений за межі блоку, пише джерело. У цього може бути дві причини. Перша – Xiaomi 15 Pro отримає збільшені сенсори. Друга – буде чотири об’єктиви замість трьох у минулому поколінні. Інформатор повідомляє, що форма і розташування модуля камер у Xiaomi 15 Pro залишиться колишньою.

Нинішній прототип нового флагмана тестується з перископом, а сенсор Samsung JN1 буде замінений на щось інше. Також повідомляється, що смартфон отримає “мікрозігнутий” екран з роздільною здатністю 2K, який за розміром аналогічний Xiaomi 14 Pro.

Смартфони серії Xiaomi 15 мають стати одними з перших пристроїв на базі свіжого процесора Snapdragon 8 Gen 4, який, за чутками, працюватиме на вищих частотах, ніж очікувалося.