Названо відеокарти, які краще підходять для гри в 4K

Автори ресурсу PCGamesHardware назвали чотири найкращі відеокарти для ігор із роздільною здатністю 4K.

Експерти дійшли висновку, що для 4K-геймінгу годяться тільки чотири відеокарти. Це GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 3090 Ti, а також Radeon RX 7900 XTX. Тестовий ПК оснащений процесором Intel Core i9-13900KS і 32 ГБ ОЗП формату DDR5-7600. Тестувалися 3D-прискорювачі як у нативній роздільній здатності, так і з увімкненою технологією трасування променів.

Без RT продуктивність перевірили у 20 вимогливих ААА-хітах. Найшвидшою є GeForce RTX 4090, яка на 24% швидша за Radeon RX 7900 XTX, на 27% обходить GeForce RTX 4080 і приблизно на 40% – GeForce RTX 3090 Ti.

Якщо говорити про продуктивність із променями, то її з’ясували в 10 іграх. Найкращою знову виявилася GeForce RTX 4090. На другому місці GeForce RTX 4080 з відставанням на 25%. На третьому – GeForce RTX 3090 Ti (відстає від RTX 4090 на 40%). На останньому – Radeon RX 7900 XTX (слабкіше лідера на 50%).

Найкращою з найкращих визнано GeForce RTX 4090. Однак якщо говорити про співвідношення ціни та продуктивності, то в нативній роздільній здатності Radeon RX 7900 XTX не має конкурентів. Річ у тім, що відеокарта вдвічі дешевша, ніж RTX 4090. І для 4K без RT підходить ідеально. Але для тих, хто хоче грати з RT у 4K, альтернативи RTX 4090 немає.