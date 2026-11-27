Индия окончательно определилась с будущим истребителем пятого поколения для своих военно-воздушных сил, и это не российский Су-57. Секретарь Министерства обороны страны Раджеш Кумар Сингх на саммите по безопасности ANI в Нью-Дели подтвердил, что самолет будет создан собственными силами в рамках программы HAL AMCA. Таким образом Москва, которая годами продвигала свой истребитель на индийский рынок, осталась ни с чем.

Заявление чиновника подтвердило неофициальные сообщения индийских СМИ, появившиеся в конце октября. Еще летом Нью-Дели довольно резко дал понять, что новые «Сухие» стране не нужны, а теперь точка в вопросе поставлена официально.

Су-57 так и не получил индийского заказа

Кто будет строить AMCA

Программу курирует Агентство аэронавигационных разработок ADA. До конца 2026 года, то есть уже в течение ближайшего месяца, должен быть выбран исполнитель или консорциум производителей. За государственный контракт, стоимость которого, вероятно, составит миллиарды долларов, соревнуются три компании, а именно Tata Advanced Systems, Larsen & Toubro и Bharat Forge.

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Сейчас заказчик оценивает возможности претендентов и анализирует их предложения с технической и финансовой точки зрения. После выбора подрядчика первым этапом станет постройка пяти прототипов. Они пройдут армейские испытания, которые покажут, какие решения в конструкции себя оправдывают, а что придется дорабатывать.

Серийное производство планируют начать в 2034–2035 годах. Следовательно, на вооружение истребитель поступит, скорее всего, лишь во второй половине 2030-х. Это долгий путь, но Индия сознательно делает ставку на собственную промышленность вместо импорта готовой техники.

Что известно о HAL AMCA

Пока AMCA существует скорее как проект, чем как конкретный самолет. Речь идет о реактивном многоцелевом истребителе пятого поколения с пониженной заметностью для радаров. Длина машины должна составить почти 18 метров, а размах крыльев превысит 11 метров. В конструкции будут широко применять композитные материалы, сочетающие небольшой вес с высокой прочностью.

Боевую нагрузку оценивают в 8 тонн. До 6,5 тонны ракет и другого вооружения можно будет разместить на 14 внешних узлах подвески под крыльями и фюзеляжем, а еще до 1,5 тонны, например авиабомбы, во внутренних отсеках. Предварительный проект также предусматривает 23-мм пушку. Опыт войны в Украине показывает, что бортовая пушка по-прежнему остается полезной, поэтому от нее не отказываются даже в стелс-машинах.

Американские двигатели на старте

Самый интересный вопрос касается силовой установки. Первые две партии серийных AMCA получат американские двигатели General Electric F414, которые стоят, в частности, на шведских Gripen и южнокорейских KF-21 Boramae. Каждый истребитель будет иметь два таких двигателя.

В перспективе Индия рассчитывает на собственный турбореактивный двигатель с тягой 110–120 кН. Над ним работает подразделение DRDO Gas Turbine Research Establishment, которое в 2025 году начало сотрудничество с французской Safran именно для создания индийского мотора. Собственный двигатель дал бы стране значительную независимость как от США, так и от других партнеров.

Впрочем, такие разработки требуют огромных денег и времени. Это хорошо ощутила Турция, которую отстранили от программы F-35 и которая теперь создает собственный истребитель KAAN, сталкиваясь именно с проблемой двигателей. Для Индии же отказ от Су-57 стал еще одним сигналом постепенного ухода от зависимости от российского оружия.

Напомним, ранее мы писали, что китайский стелс-истребитель J-20 начал летать в паре с автономными дронами. Пилоты ВВС Китая отрабатывают на тренажерах совместные действия с беспилотными ведомыми, а J-20 должен играть в этой концепции роль командного самолета. Такой подход позволяет расширить возможности пилотируемой авиации без увеличения рисков для экипажей.