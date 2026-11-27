В Steam стартовала большая распродажа к «черной пятнице». Скидки достигают 90% и касаются как свежих хитов, так и проверенных временем игр, в том числе кооперативных и мультиплеерных. Акция продлится до 30 ноября, хотя отдельные предложения могут действовать и дольше.
Для удобства Valve добавила фильтры по жанрам, тегам и функциям. Например, можно быстро найти игры с локальным кооперативом или те, что хорошо работают на Steam Deck. Это особенно полезно, когда в распродаже тысячи позиций и просматривать их вручную нет смысла.
Самые интересные скидки
Самые большие скидки, по 90%, получили Hogwarts Legacy, Detroit: Become Human и ремейк Dead Space 2023 года. Это хороший повод наконец пройти игры, которые давно лежали в списке желаемого. Red Dead Redemption 2 подешевела на 75%, а It Takes Two и Atomic Heart на 80%.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Среди относительно новых релизов стоит обратить внимание на Death Stranding 2: On the Beach со скидкой 33% и 007 First Light, которая подешевела вдвое. Starfield также продают за полцены, а Hell is Us получила скидку 70%.
Baldur’s Gate 3, одна из лучших ролевых игр последних лет, доступна со скидкой 30%. Uncharted: Legacy of Thieves Collection продают на 67% дешевле, а Silent Hill 2 и Silent Hill f подешевели на 72% каждая. Более скромные скидки, по 20–25%, получили Forza Horizon 6, Star Wars: Galactic Racer, The Blood of Dawnwalker и Warhammer 40,000: Boltgun 2.
Полный список акционных игр из подборки
- Hogwarts Legacy, скидка 90%
- Detroit: Become Human, скидка 90%
- Dead Space (2023), скидка 90%
- Atomic Heart, скидка 80%
- It Takes Two, скидка 80%
- Red Dead Redemption 2, скидка 75%
- Silent Hill 2 и Silent Hill f, скидка 72%
- Hell is Us, скидка 70%
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection, скидка 67%
- 007 First Light, скидка 50%
- Starfield, скидка 50%
- Death Stranding 2: On the Beach, скидка 33%
- Baldur’s Gate 3, скидка 30%
- Forza Horizon 6, скидка 25%
- Star Wars: Galactic Racer, скидка 20%
- The Blood of Dawnwalker, скидка 20%
- Warhammer 40,000: Boltgun 2, скидка 20%
Что дальше
Текущая распродажа не последняя в этом году. В декабре традиционно стартует зимняя распродажа Steam, поэтому часть игр может снова подешеветь. Кроме того, уже открыто голосование за номинантов юбилейной премии Steam Awards, в которой игроки сами выбирают лучшие игры года.
Напомним, ранее мы писали, что в Steam проходила распродажа игр, в которых каждый выбор имеет значение. Тематическая акция «Фестиваль важности выбора» объединила игры с нелинейным сюжетом, от интерактивного кино до полноценных ролевых игр. Организовала ее не Valve, а сами издатели и разработчики.