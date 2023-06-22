Марк Цукерберг прийняв виклик Ілона Маска на бій «у клітці»

Глава корпорації Meta Марк Цукерберг прийняв виклик на бій від генерального директора компаній Tesla та SpaceX , а також голови Twitter Ілона Маска . Про це повідомляє видання The Verge.

Маск запросив Цукерберга на бій «у клітці» 21 червня 2023 року, невдовзі після того, як ЗМІ повідомили, що Meta розробляє власний аналог Twitter. Приблизно через добу Цукерберг опублікував у Instagram «історію», в якій скріншот з постом Маска перекритий написом Send Me Location («пришли мені адресу», – з англ.). The Verge, посилаючись на джерела в Meta, стверджують, що пост Цукерберга цілком серйозний і не є жартом.

“Вегас, Октагон”, – коротко відповів Ілон Маск своєму опоненту в Twitter, ім’я на увазі арену Octagon MMA в Лас-Вегасі.

Також глава Tesla та SpaceX повідомив, що його коронний прийом називається «морж». Виконуючи його, Маск просто лежить на ворогові і нічого не робить.

The Verge вважає, що Маск та Цукерберг гідні супротивники, серед яких немає явного фаворита. З одного боку, 51-річний Маск більший за опонента і, за його словами, в юності брав участь у справжніх вуличних бійках у ПАР . З іншого – 39-річний Цукерберг є «амбітним бійцем ММА», який уже виграє турніри з джиу-джитсу.